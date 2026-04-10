W Świnoujściu pojawiły się nowe tablice ostrzegawcze dla operatorów dronów

Nowe tablice pojawiły się w miejscach, które policja wytypowała jako "ulubione" punkty startowe dla amatorów podniebnej fotografii i filmowania. To właśnie tam najczęściej dochodziło do incydentów związanych z nielegalnym wlotem w przestrzeń powietrzną nad terminalem. Znaki mają rozwiać wszelkie wątpliwości: nad obszarem Gazoportu obowiązuje bezwzględny zakaz używania dronów.

Loty w strefach chronionych bez zezwolenia mogą skończyć się nie tylko mandatem, ale nawet sprawą karną i konfiskatą sprzętu. Funkcjonariusze podkreślają, że nieznajomość map stref powietrznych nie zwalnia operatorów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo strategicznego obiektu w Świnoujściu.