W Świnoujściu pojawiły się nowe tablice ostrzegawcze dla operatorów dronów

Oliwia Rudnicka
2026-04-10 13:35

Terminal LNG w Świnoujściu to jeden z najważniejszych obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Zniszczony dron, w przeważającej części szary i czarny, leży na ciemnym, ziarnistym asfalcie, lekko przekrzywiony w prawo. Jego korpus jest mocno uszkodzony, z widocznymi szczątkami srebrnej folii, a wewnętrzne przewody w kolorze pomarańczowym są odsłonięte. Cztery śmigła, częściowo czarne i uszkodzone, są przymocowane do ramion drona, a kamera z ciemnym obiektywem znajduje się z przodu korpusu. Kilka drobnych, srebrnych kawałków roztrzaskanego materiału leży obok drona na asfalcie. Tło jest rozmyte, widoczne są niewyraźne, szare kształty budynków przemysłowych.

Nowe tablice pojawiły się w miejscach, które policja wytypowała jako "ulubione" punkty startowe dla amatorów podniebnej fotografii i filmowania. To właśnie tam najczęściej dochodziło do incydentów związanych z nielegalnym wlotem w przestrzeń powietrzną nad terminalem. Znaki mają rozwiać wszelkie wątpliwości: nad obszarem Gazoportu obowiązuje bezwzględny zakaz używania dronów.

Loty w strefach chronionych bez zezwolenia mogą skończyć się nie tylko mandatem, ale nawet sprawą karną i konfiskatą sprzętu. Funkcjonariusze podkreślają, że nieznajomość map stref powietrznych nie zwalnia operatorów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo strategicznego obiektu w Świnoujściu.

