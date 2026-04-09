Martwy delfin w Zalewie Szczecińskim - co wiemy?

Ciało zwierzęcia zostało zabezpieczone i przekazane do badań. Jak podkreślają eksperci z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, stan rozkładu zwłok był już zaawansowany, co utrudnia natychmiastową identyfikację. Naukowcy skupią się teraz na badaniach genetycznych, by ustalić gatunek ssaka oraz na przeprowadzeniu sekcji, która odpowie na pytanie o przyczynę zgonu. Pod uwagę bierze się zarówno chorobę, jak i skrajne wycieńczenie organizmu spowodowane brakiem pożywienia.

Zalew Szczeciński to dla delfinów środowisko wyjątkowo nieprzyjazne. Jak wyjaśnia prof. Beata Więcaszak z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, problemem jest brak odpowiedniego zasolenia wody oraz deficyt pokarmu.

Dla delfinów Zalew to wyjątkowo złe miejsce. Potrzebują wody zasolonej i specyficznego pokarmu, którego tu brakuje. Prowadzą do niego wąskie kanały z Zatoki Pomorskiej - jeśli delfin już tam wpłynie, niezwykle trudno jest mu znaleźć drogę powrotną przez kręte i płytkie cieśniny - tłumaczy prof. Więcaszak.

Delfiny zamieszkują Morze Północne, jednak coraz częściej przekraczają Cieśniny Duńskie. To ze względu na:

Zaburzenia echolokacji - delfiny orientują się w przestrzeni za pomocą biosonaru. Podwodny hałas generowany przez statki handlowe i sonary wojskowe może ogłuszyć zwierzęta przez co tracą orientację i płyną w złym kierunku

Ocieplenie wód - zmiany klimatyczne sprawiają, że Bałtyk staje się dla nich cieplejszy, co zachęca te ciekawskie i inteligentne ssaki do eksploracji nowych terenów

Poszukiwanie pokarmu - w pogoni za pożywieniem delfiny zapuszczają się coraz dalej na wschód, często nie zdając sobie sprawy z zagrożeń, jakie niosą za sobą płytkie i słodkie wody zalewów

Jeśli zauważymy w wodzie nietypowe zwierzę morskie - ranne lub martwe - nie działajmy na własną rękę. Najlepiej niezwłocznie powiadomić służby pod numerem 112 lub skontaktować się ze Stacją Morską na Helu, która posiada zaplecze medyczne i badawcze dla ssaków morskich.

Delfiny w Bałtyku