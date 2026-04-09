10 ginekologów odeszło już ze Szpitala Zdroje w Szczecinie

Oliwia Rudnicka
2026-04-09 14:32

Powodem są zmiany, które wprowadza nowy dyrektor placówki - Adrian Sikorski.

To w związku z połączeniem dwóch oddziałów ginekologicznych w jedną jednostkę oraz co za tym idzie - niezadowalające aneksy do umów.

Z tego co wiem, to na propozycję pana dyrektora Adriana Sikorskiego, koledzy nie podjęli decyzji o podpisaniu zmian kontraktowych i przesunięcia do pracy w nowo utworzonej strukturze. Nie nazwam tego jednostką tylko strukturze, bo dotychczas funkcjonowaliśmy jako dwa osobne oddziały. Oddział Ginekologii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży - - mówi Andrzej Niedzielski lekarz kierujący Oddziałem Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Położnictwa i Patologii Ciąży w szpitalu "Zdroje".

Aktualnie na oddziale jest prawie 20 lekarzy - jak podkreśla Niedzielski - to wystarczająca liczba.

Zmiany organizacyjne w szpitalu „Zdroje”