Jeden z największych festiwali w Szczecinie już w czerwcu!

Krzysztof Baziuniak
2026-04-16 14:43

7 koncertów z gatunku Hip-Hop przy których ciężko przejść obojętnie!

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Szeroki kadr sceny muzycznej podczas koncertu plenerowego, z dużą publicznością w pierwszym planie. Centralnie umiejscowiona scena o konstrukcji kratownicowej jest intensywnie oświetlona, z żółtymi światłami w górnej części oraz niebiesko-zielonymi snopami światła skierowanymi w stronę muzyków na scenie. Na tle sceny widoczny jest duży ekran LED wyświetlający dynamiczne wzory świetlne, a po bokach sceny wiszą dwa mniejsze ekrany LED, pokazujące zbliżenie na występ. Tłum ludzi wypełnia przestrzeń przed sceną, z ich głowami widocznymi od dołu kadru, a w tle rozciąga się mur forteczny z łukowatymi otworami, delikatnie podświetlony na ciepły, pomarańczowy kolor. Nad całością rozpościera się błękitne niebo o zachodzącym słońcu.

Belmondawg x Malik Montana x Rób Babicze x Kali x DonGURALesko x Wac Toja x Waima

Organizatorzy Project.ZS tym razem przenoszą się z hali i przejmą postoczniowe tereny "pod chmurką". Wydarzenia kolektywu zdążyły się już dość mocno zaznaczyć na imprezowej mapie Szczecina.

Główna scena festiwalu to nie wszystko!

Ponadto, znajdziecie tam: strefę relaksu, strefę gastronomiczną oraz strefę atrakcji.

To idealna propozycja dla tych, którzy cenią koncerty, ale równie mocno lubią swobodny klimat festiwalu, gdzie można posłuchać muzyki, odpocząć, korzystać ze stref oraz spotkać się z przyjaciółmi.

Kiedy: 20 czerwca 2026 (sobota), start godz. 17:30.

Gdzie: Stocznia Szczecińska, tereny postoczniowe przy Hotelu Vulcan, Szczecin