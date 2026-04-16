Duma Pomorza we wtorek obchodzi 78 urodziny!

Wydarzenie odbędzie się na boisku B4, zlokalizowanym w bliskim sąsiedztwie korony stadionu. Start zaplanowano na trzy godziny przed pierwszym gwizdkiem, czyli o godzinie 17:15. Co istotne dla wszystkich sympatyków klubu, wstęp na event jest całkowicie bezpłatny i wolny – w zabawie mogą wziąć udział również osoby, które nie posiadają biletów na samo spotkanie ligowe.

Legendy na wyciągnięcie ręki

Głównym punktem programu będą panele dyskusyjne z udziałem wybitnych postaci, które tworzyły historię klubu przy Twardowskiego. Swój udział potwierdzili:

Radosław Majdan

Rafał Murawski

Bartosz Ława

Olgierd Moskalewicz

Maciej Robak

Maciej Stolarczyk

Będzie to niepowtarzalna okazja, by zrobić pamiątkowe zdjęcie czy zdobyć autograf od legendarnych zawodników.

Dla fanów pamiątek przygotowano giełdę kolekcjonerów. Na stoiskach pojawią się archiwalne programy, pożółkłe bilety oraz historyczne koszulki meczowe, które przez dekady towarzyszyły kibicom na trybunach. Dodatkową atrakcją, zlokalizowaną w okolicach budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, będzie wystawa pojazdów zabytkowych. Klimat dawnych lat dopełnią konkursy i zabawy z nagrodami przygotowane specjalnie dla najmłodszych portowców.