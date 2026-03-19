​Parking przy ul. Litewskiej zostanie tymczasowo zamknięty

Pacjenci szpitala i odwiedzający, będą musieli zabrać swoje samochody - do sobotnich [21.3] godzin wieczornych.

Utrudnienia związane są z planowanymi pracami remontowymi, obejmującymi naprawę nawierzchni, a ich celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.

Samochody, które pozostaną na parkingu będą odholowane na koszt właścicieli.

Miejsca postojowe będą wyłączone z użytku do środy [25.3] do godziny 20:00.

W ramach alternatywy warto skorzystać z parkingu przy pętli tramwajowo-autobusowej Osiedle Zawadzkiego albo przy hali ENEA Arena.