Odkryją historię Pomorza Zachodniego w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach

Szczecińska Grupa Eksploracyjna zaprasza wszystkich miłośników dawnych tajemnic na wyjątkowe wydarzenie Odkrywanie Pomorza Zachodniego.

Impreza połączy pasjonatów detektorystyki z całego kraju, którzy przyjadą na Ziemię Zachodniopomorską, by osobiście dotknąć lokalnej historii. Jak podkreśla organizator, Łukasz Istelski, wydarzenie ma charakter otwarty i rodzinny - skierowane jest zarówno do doświadczonych poszukiwaczy, jak i osób, które dopiero chcą poznać ten fascynujący świat.

Atrakcje dla każdego

Program wydarzenia przewiduje piknik historyczny w malowniczych przestrzeniach ogrodu dendrologicznego oraz terenowe poszukiwania na pobliskich polach, gdzie pod ziemią mogą kryć się pamiątki sięgające od wczesnego średniowiecza po czasy II wojny światowej.

Organizatorzy pomyśleli także o tych, którzy nigdy wcześniej nie trzymali w ręku wykrywacza metali. Na miejscu przygotowany zostanie specjalny „plac testowy” (zlokalizowany przy miejscowym placu zabaw), na którym pod okiem ekspertów będzie można spróbować swoich sił i poszukać ukrytych pod powierzchnią monet. Nie zabraknie również wspólnych rozmów przy ognisku, ciepłych posiłków oraz strefy integracyjnej z promiennikami ciepła.

Wszystkich, którzy chcą poczuć dreszczyk emocji i spędzić aktywnie czas w otoczeniu historii, organizatorzy serdecznie zapraszają już w najbliższą sobotę od godziny 9:00 do Ogrodów Dendrologicznych w Przelewicach.