Odkryją historię Pomorza Zachodniego w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-11-04 10:42

Już w ten weekend [7-8.11] uczestnicy wyruszą w teren z wykrywaczami metalu i sprawdzą - co kryje ziemia?

Osoba z wykrywaczem metalu na piasku. O poszukiwaniach skarbów na Pomorzu przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Kyösti Viinamäki - CC , bez zmian/ CC BY-SA 4.0 Zaostrzyło się prawo dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metalu. Teraz będziemy potrzebowali pozwolenia.

Szczecińska Grupa Eksploracyjna zaprasza wszystkich miłośników dawnych tajemnic na wyjątkowe wydarzenie Odkrywanie Pomorza Zachodniego.

Impreza połączy pasjonatów detektorystyki z całego kraju, którzy przyjadą na Ziemię Zachodniopomorską, by osobiście dotknąć lokalnej historii. Jak podkreśla organizator, Łukasz Istelski, wydarzenie ma charakter otwarty i rodzinny - skierowane jest zarówno do doświadczonych poszukiwaczy, jak i osób, które dopiero chcą poznać ten fascynujący świat.

Atrakcje dla każdego

Program wydarzenia przewiduje piknik historyczny w malowniczych przestrzeniach ogrodu dendrologicznego oraz terenowe poszukiwania na pobliskich polach, gdzie pod ziemią mogą kryć się pamiątki sięgające od wczesnego średniowiecza po czasy II wojny światowej.

Organizatorzy pomyśleli także o tych, którzy nigdy wcześniej nie trzymali w ręku wykrywacza metali. Na miejscu przygotowany zostanie specjalny „plac testowy” (zlokalizowany przy miejscowym placu zabaw), na którym pod okiem ekspertów będzie można spróbować swoich sił i poszukać ukrytych pod powierzchnią monet. Nie zabraknie również wspólnych rozmów przy ognisku, ciepłych posiłków oraz strefy integracyjnej z promiennikami ciepła.

Wszystkich, którzy chcą poczuć dreszczyk emocji i spędzić aktywnie czas w otoczeniu historii, organizatorzy serdecznie zapraszają już w najbliższą sobotę od godziny 9:00 do Ogrodów Dendrologicznych w Przelewicach.

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