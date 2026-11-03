Znany ośrodek jeździecki przed wielką przebudową. Inwestycja pochłonie miliony

Dotacja z Ministerstwa Sportu dla Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT

Oficjalną decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego władze uczelni odebrały w poniedziałek, 2 listopada. Odwiedzający wówczas Akademicki Ośrodek Jeździecki ZUT wiceminister sportu Piotr Borys przekazał dokumenty gwarantujące ponad 11,3 mln zł na unowocześnienie i rozbudowę tej placówki.

Polityk zwrócił uwagę, że przyznana kwota należy do najwyższych w skali całego programu wspierającego rozwój akademickiej bazy sportowej. Zgodnie z jego zapowiedziami, zmodernizowany kompleks w Szczecinie będzie skutecznie łączył zadania dydaktyczne i badawcze z działalnością sportową oraz rekreacyjną.

Przedstawiciel resortu podkreślił także, że nowa infrastruktura posłuży nie tylko samym studentom uczelni. Na miejscu mają bowiem trenować również profesjonalni sportowcy, którzy reprezentują nasz kraj podczas najważniejszych wydarzeń na świecie, włączając w to igrzyska olimpijskie.

Jak zmieni się ośrodek jeździecki w Szczecinie? Nowa kryta ujeżdżalnia i hipoterapia

Szacunki przedstawione przez rektora ZUT, prof. Arkadiusza Termana, wskazują, że łączna wartość zaplanowanych prac zamknie się w kwocie około 33 mln zł. Głównym punktem całej inwestycji jest wzniesienie nowoczesnej krytej ujeżdżalni, w której znajdzie się 30 boksów dla koni.

Projekt zakłada ponadto stworzenie specjalistycznych gabinetów zabiegowych, końskiej myjni oraz solarium, a także wydzielenie osobnego boksu dla klaczy ze źrebięciem. Infrastruktura wzbogaci się o nową karuzelę treningową, silos paszowy, niezbędne sieci techniczne oraz parking, którym towarzyszyć będą nowe sale dydaktyczne i pomieszczenia socjalne.

Kiedy wszystkie zaplanowane roboty budowlane dobiegną końca, szczeciński kompleks będzie w pełni gotowy do organizowania imprez sportowych i zajęć rekreacyjnych, a także do prowadzenia sesji hipoterapii przez okrągły rok.

Kiedy koniec przebudowy ośrodka jeździeckiego ZUT? Dwa ministerstwa dały 28 mln zł

Z harmonogramu przedstawionego przez władze szczecińskiej uczelni wynika, że cały proces budowy oraz modernizacji istniejących obiektów powinien zostać sfinalizowany w perspektywie najbliższych dwóch lat.

Ogromny wkład w budżet tego przedsięwzięcia ma również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które już w październiku przekazało szkole wyższej 16,65 mln zł. Oznacza to, że wsparcie z obu zaangażowanych resortów sięgnęło łącznie niemal 28 mln zł.

Prezes PZJ Tomasz Siergiej chwali inwestycję na szczecińskim Osowie

Plany rozbudowy kompleksu na Osowie spotkały się z dużym uznaniem ekspertów związanych z tą dyscypliną. Obecny podczas wizyty Tomasz Siergiej, stojący na czele Polskiego Związku Jeździeckiego, stwierdził, że realizacja projektu da regionowi najnowocześniejszy obiekt jeździecki na całym Pomorzu Zachodnim.

Szef związku uważa, że zmodernizowane centrum bez problemu poradzi sobie z organizacją zawodów na każdym szczeblu, począwszy od turniejów lokalnych i ogólnopolskich, aż po wydarzenia o randze międzynarodowej. Inwestycja stanowi tym samym bezpośredni powrót do bogatych tradycji z lat 80. i 90. minionego stulecia, kiedy to Szczecin gościł prestiżowe imprezy, a sam ośrodek na Osowie należał do krajowej czołówki pod względem nowoczesności.

Wcześniejsze inwestycje w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT

Obecne plany to kontynuacja zmian, jakie Akademicki Ośrodek Jeździecki przechodził w latach 2023-2024. Przeprowadzono wówczas gruntowny remont otwartej ujeżdżalni, która otrzymała nowe oświetlenie, budkę sędziowską oraz specjalistyczne, sprężyste podłoże z automatycznym systemem nawadniania i kontroli wilgotności, a przy okazji zrewitalizowano też sąsiedni staw.

Tamten etap modernizacji pochłonął około 8 mln zł. Nadchodząca, znacznie szerzej zakrojona rozbudowa ma szansę sprawić, że Szczecin na nowo stanie się istotnym punktem na jeździeckiej mapie Polski i świata.

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