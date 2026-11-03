Patostreamerka skazana za pochwalanie pedofilii i przemocy. Wyrok nie zrobił na niej wrażenia

Patostreamerka Paulina B. oskarżona o sześć przestępstw w sieci

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim zajmowali się wydarzeniami, które miały miejsce w okresie od grudnia 2025 roku do lutego 2026 roku. Postępowanie dotyczyło sześciu przestępstw popełnionych przez Paulinę B. w trakcie prowadzonych przez nią publicznych relacji w sieci.

Wśród postawionych zarzutów znalazły się dwa czyny polegające na publicznym pochwalaniu zachowań pedofilskich. Trzy kolejne dotyczyły aprobowania zbrodni przeciwko życiu i zdrowiu, co obejmowało wypowiedzi o zabijaniu ludzi oraz dzieci, a także podżeganie do przemocy wobec nieletnich. Szósty zarzut związany był z publicznym znieważeniem przedmiotu czci religijnej, czym oskarżona obraziła uczucia religijne swoich widzów.

„Postępowanie obejmowało sześć czynów popełnionych za pośrednictwem transmisji internetowych prowadzonych przez oskarżoną. Materiał dowodowy pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia do sądu” – przekazała prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Sąd w Kamieniu Pomorskim wydał wyrok w sprawie Pauliny B.

Wyrok w tej sprawie zapadł 23 października 2026 roku przed Sądem Rejonowym w Kamieniu Pomorskim, pod sygnaturą II K 246/26. Prowadzący proces sędzia uznał Paulinę B. za winną każdego z zarzucanych jej czynów.

Sąd za poszczególne przestępstwa zastosował kary ograniczenia wolności. W efekcie wymierzono jej łączną karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności połączoną z obowiązkiem prac społecznych. Skazana musi nieodpłatnie i pod kontrolą przepracować 20 godzin w każdym miesiącu.

Ponadto kobieta poniesie konsekwencje finansowe za publiczne pochwalanie pedofilii. Sąd nałożył na nią obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości po 5 tys. zł za każdy z dwóch tego typu czynów.

„Sąd wydał wyrok skazujący i uznał oskarżoną za winną wszystkich zarzucanych jej przestępstw. Orzeczenie nie jest prawomocne. Prokurator wystąpił już o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i po jego analizie rozważy wniesienie apelacji” – poinformowała prok. Julia Szozda.

Paulina B. ponownie zatrzymana przez policję po transmisji na żywo

Krótko po usłyszeniu wyroku skazującego Paulina B. po raz kolejny zwróciła na siebie uwagę organów ścigania. Jak podawał wcześniej „Super Express”, pochodząca z Kamienia Pomorskiego kobieta została zatrzymana po przeprowadzeniu następnej transmisji na żywo, w trakcie której znów miała prezentować bardzo kontrowersyjne materiały.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że mundurowi z Kamienia Pomorskiego podjęli interwencję po zgłoszeniach od widzów oglądających tę relację. Funkcjonariusze zatrzymali patostreamerkę zaraz po zakończeniu jej internetowego występu i postawili jej zarzut z nowych przepisów wymierzonych w zjawisko patostreamingu.

Ta sytuacja dowodzi, że mimo skazania przez sąd, Paulina B. nadal kontynuuje internetową aktywność, której od miesięcy przyglądają się śledczy. Teraz trwające postępowanie wykaże, czy kobieta po raz kolejny stanie przed wymiarem sprawiedliwości i jaką karę poniesie za swoje ostatnie wybryki.

Prokuratura rozważa apelację od wyroku dla patostreamerki Pauliny B.

Obecnie orzeczenie Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim nie ma jeszcze mocy prawnej. Śledczy czekają na pisemne uzasadnienie wyroku, które pomoże im podjąć decyzję o ewentualnym odwołaniu do sądu wyższej instancji.

Proces Pauliny B. należy do najgłośniejszych spraw w kraju związanych z łamaniem prawa przez twórców internetowych podczas relacji na żywo. Według prokuratury przypadek ten wyraźnie pokazuje, że działalność w mediach społecznościowych nie chroni przed odpowiedzialnością karną za czyny i słowa kierowane do tysięcy internautów.

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