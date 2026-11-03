Pogotowie Zimowe rusza z pomocą. Służby przygotowały setki miejsc dla osób w kryzysie bezdomności

Pogotowie Zimowe w Szczecinie rozpoczyna patrole miejsc zagrożonych mrozem

Coroczną inicjatywę pod nazwą Pogotowie Zimowe koordynuje Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. Przez najbliższe miesiące policjanci, strażnicy miejscy oraz pracownicy socjalni będą regularnie sprawdzać opuszczone budynki, pustostany i altanki ogrodowe oraz inne lokalizacje, w których mogą przebywać potrzebujący. Służby mają za zadanie nie tylko przekazywać informacje o dostępnych formach wsparcia i schronienia, ale przede wszystkim interweniować w przypadkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia.

Łącznie przygotowano 371 miejsc dla ludzi, którzy potrzebują bezpiecznego schronienia na czas zimy. Największą pulę oferują całodobowe schroniska, zapewniające oprócz dachu nad głową również wyżywienie, pralnię oraz opcję wymiany ubrań na czyste.

Przyczyny bezdomności w Szczecinie. To nie tylko problem uzależnień

Specjaliści od dawna zwracają uwagę, że utrata domu nie wynika wyłącznie z choroby alkoholowej czy „złego prowadzenia się”. Jak pokazują badania realizowane przez szczecińskie Centrum Usług Społecznych, za kryzysem bezdomności często stoją trudne sytuacje losowe, zadłużenie, eksmisje czy utrata pracy, a także rozpad relacji i poważne konflikty w rodzinie.

Znaczna część podopiecznych trafiających do ośrodków wsparcia to osoby, które znalazły się na życiowym zakręcie wskutek splotu nieszczęśliwych wypadków, a nie przez nałogi, z którymi powszechnie kojarzy się ten problem.

Liczba osób w kryzysie bezdomności w Szczecinie stale rośnie

Bezdomność na terenie Szczecina to wciąż bardzo poważny problem społeczny. Ogólnopolskie badanie z marca 2026 roku wykazało, że w mieście przebywały 872 osoby bez dachu nad głową, podczas gdy dwa lata wcześniej naliczono ich 841. W statystykach tych dominują mężczyźni, a najliczniejszą grupę wiekową stanowią seniorzy mający powyżej 60 lat.

Z analiz prowadzonych przez CUS wynika, że problem ten coraz częściej dotyka ludzi w podeszłym wieku, którzy potrzebują nie tylko noclegu i jedzenia, ale też stałej opieki oraz codziennej asysty w podstawowym funkcjonowaniu.

Schroniska i noclegownie w Szczecinie. Gdzie szukać pomocy zimą?

Potrzebujący, którzy zimą szukają bezpiecznego kąta w Szczecinie i okolicznych miejscowościach, mają do wyboru kilka różnych ośrodków. System wsparcia obejmuje ogrzewalnię, noclegownie oraz czynne całą dobę schroniska. Do największych placówek należą dysponujące 50 miejscami Schronisko „Feniks” przy ulicy Zamkniętej 5, a także prowadzone przez Caritas Schronisko dla Mężczyzn, oferujące 25 miejsc przy ulicy Strzałowskiej 24 i 40 miejsc w tymczasowej lokalizacji przy ulicy Fabrycznej 12 w Policach. Z kolei kobiety oraz matki z dziećmi znajdą bezpieczną przystań w ośrodku Caritas przy ulicy Piasecznej 4, gdzie przygotowano 25 łóżek, natomiast aż 105 miejsc dla osób wymagających szczególnej opieki zapewnia Stowarzyszenie „Złoty Wiek” w schronisku przy ulicy Hryniewieckiego 9 oraz w jego filii w Podgrodziu.

Dach nad głową oferują również noclegownie, w tym placówka przy ulicy Zamkniętej 5 dysponująca 45 miejscami, punkty Caritas z 20 miejscami przy ulicy Racibora 62 i 10 miejscami przy ulicy Fabrycznej 12 w Policach, a także ośrodek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ulicy Tczewskiej 32, który może przyjąć 34 osoby. W sytuacjach nagłych przez całą dobę otwarta jest ogrzewalnia z 17 miejscami, działająca w strukturach Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 22-23.

Zasady przyjęcia do schroniska i noclegowni dla bezdomnych w Szczecinie

Uzyskanie miejsca w schronisku wiąże się z koniecznością odbycia wywiadu środowiskowego i zawarcia kontraktu socjalnego. Osoby przyjmowane do takich placówek muszą też bezwzględnie przestrzegać regulaminu i zachować całkowitą trzeźwość przez cały okres pobytu. Tego typu ośrodki są bowiem dedykowane ludziom, którzy chcą współpracować z pracownikami socjalnymi i aktywnie działać na rzecz wyjścia z bezdomności.

Znacznie mniej formalności obowiązuje w noclegowniach, gdzie od potrzebujących nie wymaga się decyzji administracyjnych ani żadnych skierowań. Ośrodki te funkcjonują w godzinach od 18 do 8 rano, gwarantując miejsce do spania, ciepły posiłek, możliwość wzięcia kąpieli oraz czystą odzież na zmianę.

Jak pomóc osobom bezdomnym zimą? Służby apelują o czujność

Przedstawiciele służb zwracają się z apelem do mieszkańców, aby w sezonie jesienno-zimowym reagowali na widok ludzi nocujących na klatkach, ulicach, działkach czy w pustostanach. Czasami wystarczy jeden telefon na policję, straż miejską lub do opieki społecznej, aby uratować ludzkie życie. Kiedy temperatura spada poniżej zera, wychłodzenie organizmu staje się śmiertelnym niebezpieczeństwem, które w szczególności zagraża osobom schorowanym i w podeszłym wieku.

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