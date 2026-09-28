Nowoczesne leczenie raka pod jednym dachem. 160 milionów złotych na walkę z nowotworami

Kompleksowa onkologia w Szczecinie. Wszystko pod jednym dachem

Dzięki nowym inwestycjom pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie mogą przejść cały cykl terapeutyczny bez konieczności opuszczania placówki. Chodzi o domknięcie pełnego systemu wsparcia dla osób walczących z nowotworami. Pacjenci mają zapewnioną zarówno wnikliwą diagnostykę, niezbędne operacje chirurgiczne, leczenie farmakologiczne, naświetlania, jak i stałą opiekę wykwalifikowanych specjalistów.

Ważnym elementem przedsięwzięcia jest dobudowana strefa Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów. Znajduje się tam dwadzieścia jeden stanowisk przeznaczonych do terapii dziennej. Powstała także innowacyjna część dla pacjentów hospitalizowanych, nowa Pracownia Dostępów Naczyniowych oraz część hotelowa z trzydziestoma pięcioma miejscami dla chorych.

Całkowity koszt tej rozbudowy wyniósł niemal 73 miliony złotych. Aż 71 milionów na ten cel przekazało bezpośrednio Ministerstwo Zdrowia.

Radioterapia w szpitalu. Koniec ze żmudnymi dojazdami

Kolejnym dużym przedsięwzięciem było stworzenie nowoczesnego Oddziału Klinicznego Radioterapii, połączonego z Zakładem Teleradioterapii i Zakładem Brachyterapii. Finansowanie na to zadanie, wynoszące niemal 90 milionów złotych, popłynęło ze wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dla placówki USK-1 był to brakujący element pełnego cyklu leczniczego. Zmodernizowany oddział umożliwia prowadzenie radioterapii adaptacyjnej online, co zapewnia niezwykłą precyzję uderzenia w ognisko choroby.

Dyrektor szpitala nie ukrywa zadowolenia ze zmian. Doktor habilitowany nauk medycznych Konrad Jarosz, podczas podsumowania inwestycji, stanowczo zaznaczył, że teraz region posiada kompletny ośrodek onkologiczny.

– Ten projekt pozwoli nam dopiąć kręgi terapeutyczne, aby pacjenci nie musieli przemierzać kilometrów, a mogli przemierzać kroki – zaznaczył.

Onkologia dziecięca z nowymi możliwościami

Uruchomienie radioterapii w szczecińskim ośrodku to prawdziwy przełom w szczególności dla dzieci walczących z nowotworami. Szpital uniwersytecki jest jedyną placówką w tej części kraju, która ratuje życie najmłodszych z chorobami onkologicznymi.

Przed rozbudową, najmłodsi pacjenci zmuszeni byli znosić ciężki i wyczerpujący transport do innych miast. Teraz naświetlania odbywają się tuż obok sal z małymi pacjentami, co zmniejsza stres związany z przemieszczaniem się i logistyką leczenia.

Cyfrowe serce onkologii. Otwarcie pracowni PET-CT

Ostatnim filarem ogromnej inwestycji jest otwarcie nowoczesnej pracowni PET-CT, wchodzącej w skład Zakładu Medycyny Nuklearnej. Pomieszczenia zostały wzbogacone o rewolucyjny cyfrowy sprzęt PET/TK Omni Legend, co diametralnie zmienia standardy diagnozowania chorych – zarówno małych, jak i dorosłych pacjentów.

Maszyna działa z niewiarygodną precyzją, co pozwala na błyskawiczne odnalezienie nieprawidłowych tkanek, co jest pierwszym i podstawowym krokiem w drodze do udanej terapii.

Trzy bronie wymierzone w nowotwory

Szpital od lat mógł pochwalić się wspaniałymi zabiegami z zakresu chirurgii onkologicznej, jak również farmakologicznym leczeniem raka. Według dr. Rafała Bechta z Oddziału Klinicznego Onkologii włączenie do tego zestawu radioterapii pozwala uderzyć w raka ze zdwojoną mocą ze wszystkich stron.

– Mamy trzy główne metody leczenia onkologicznego w jednym miejscu. To oszczędność czasu, szybkość diagnostyki, szybkość wdrażania terapii i skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia. To jest priorytet w leczeniu onkologicznym – podkreślił lekarz.

Rozbudowa uczyniła ze szczecińskiej placówki niezwykle ważny ośrodek walki z rakiem w skali całego regionu. Dziś pacjenci mają tu na wyciągnięcie ręki kompleksowe leczenie i szeroką diagnostykę, a wyczerpujące szukanie pomocy daleko od domu wreszcie odejdzie w przeszłość.

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Sonda Czy państwo powinno w większym stopniu finansować nowoczesne terapie onkologiczne? Tak, wszystkie powinny być dostępne bezpłatnie Tylko w uzasadnionych przypadkach Nie Trudno powiedzieć