Nowe uderzenie na klubowej mapie Szczecina. Nadchodzi pierwsza edycja ELECTRIC ATMOSPHERE!

Wyjątkowy line-up, spektakularna oprawa wizualna oraz huczne świętowanie ważnego jubileuszu - to przepis na noc, która na stałe zapisze się w historii lokalnego clubbingu.
Pierwsza edycja ELECTRIC ATMOSPHERE ma podwójnie uroczysty charakter. Wydarzenie będzie oficjalną celebracją urodzin znanego i cenionego szczecińskiego DJ-a Maiqela. Solenizant zaprosił do wspólnego świętowania absolutną czołówkę polskiej sceny elektronicznej, co gwarantuje muzyczną podróż na najwyższym poziomie!
Na scenie pojawią się czołowi artyści polskiej sceny klubowej, którzy zadbają o muzyczną podróż na najwyższym poziomie:
- Skytech
- MIQRO
- Cherry aka BreakNtune
- Milkwish
- AYK
- DaveMetzo
- Maiqel
Wszystko wskazuje na to, że 3 października Szczecin stanie się stolicą polskiej elektroniki. Szykujcie formę, bo ta noc przejdzie do historii! Start o godz. 20:00.
Patronem jest nasza stacja.