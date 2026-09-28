Nowe uderzenie na klubowej mapie Szczecina. Nadchodzi pierwsza edycja ELECTRIC ATMOSPHERE!

Wyjątkowy line-up, spektakularna oprawa wizualna oraz huczne świętowanie ważnego jubileuszu - to przepis na noc, która na stałe zapisze się w historii lokalnego clubbingu.

Pierwsza edycja ELECTRIC ATMOSPHERE ma podwójnie uroczysty charakter. Wydarzenie będzie oficjalną celebracją urodzin znanego i cenionego szczecińskiego DJ-a Maiqela. Solenizant zaprosił do wspólnego świętowania absolutną czołówkę polskiej sceny elektronicznej, co gwarantuje muzyczną podróż na najwyższym poziomie!

Na scenie pojawią się czołowi artyści polskiej sceny klubowej, którzy zadbają o muzyczną podróż na najwyższym poziomie:

Skytech

MIQRO

Cherry aka BreakNtune

Milkwish

AYK

DaveMetzo

Maiqel

Wszystko wskazuje na to, że 3 października Szczecin stanie się stolicą polskiej elektroniki. Szykujcie formę, bo ta noc przejdzie do historii! Start o godz. 20:00.

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