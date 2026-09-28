Nowe uderzenie na klubowej mapie Szczecina. Nadchodzi pierwsza edycja ELECTRIC ATMOSPHERE!

Krzysztof Baziuniak
2026-09-28 11:04

Szczecińska scena klubowa przygotowuje się na potężne, jesienne uderzenie. Już w sobotę, 3 października, legendarne Kino Kosmos zamieni się w epicentrum elektronicznych brzmień za sprawą premierowej odsłony cyklu ELECTRIC ATMOSPHERE.

Profesjonalna konsoleta didżejska w ciemnym klubie. O festiwalu Electric Atmosphere informuje Eska Szczecin.
Autor: Pixabay.com 15 sierpnia o godz. 21:00 startuje impreza w Archiwum Club „FRIENDS of ARCHIWUM”. Zagra DJ Pitt Ripper

Wyjątkowy line-up, spektakularna oprawa wizualna oraz huczne świętowanie ważnego jubileuszu - to przepis na noc, która na stałe zapisze się w historii lokalnego clubbingu. 

Pierwsza edycja ELECTRIC ATMOSPHERE ma podwójnie uroczysty charakter. Wydarzenie będzie oficjalną celebracją urodzin znanego i cenionego szczecińskiego DJ-a Maiqela. Solenizant zaprosił do wspólnego świętowania absolutną czołówkę polskiej sceny elektronicznej, co gwarantuje muzyczną podróż na najwyższym poziomie! 

Na scenie pojawią się czołowi artyści polskiej sceny klubowej, którzy zadbają o muzyczną podróż na najwyższym poziomie:

  • Skytech
  • MIQRO
  • Cherry aka BreakNtune
  • Milkwish
  • AYK
  • DaveMetzo
  • Maiqel

Wszystko wskazuje na to, że 3 października Szczecin stanie się stolicą polskiej elektroniki. Szykujcie formę, bo ta noc przejdzie do historii! Start o godz. 20:00.

Patronem jest nasza stacja.

ROLKI