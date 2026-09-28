Bezpłatne badania USG piersi dla kobiet już w ten weekend w Galaxy Centrum

3 października w godzinach 10:00 - 18:00 na kobiety odwiedzające Galaxy czekać będą bezpłatne badania USG piersi, dodatkowe badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody. To okazja, by na chwilę zwolnić, zrobić coś ważnego dla siebie i zdobyć wiedzę, która może pomóc lepiej zadbać o własne zdrowie.

Październik od lat jest miesiącem szczególnie poświęconym budowaniu świadomości raka piersi. Regularna profilaktyka jest ważnym elementem troski o siebie - o badaniach i zdrowiu warto pamiętać nie tylko od święta.