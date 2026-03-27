Nowi, rozkoszni mieszkańcy Zwierzętarni ZUT! W marcu urodziły się cztery jagnięta

Cztery maluchy, wielka radość

W Zwierzętarni Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach ZUT pojawiły się trzy tryczki i jedna jarka. Cała czwórka czuje się świetnie, a ich rozwój jest uważnie monitorowany przez naukowców i studentów.

Narodziny jagniąt to dla uczelni prawdziwe wydarzenie. – To duża satysfakcja, bo dzięki temu powstały unikalne warunki do obserwacji procesów biologicznych w najwcześniejszych etapach życia małych ssaków – podkreślają pracownicy wydziału.

Nauka w praktyce, nie tylko z podręczników

Owce od lat pełnią w Zwierzętarni ważną rolę jako model badawczy. Studenci biotechnologii, kynologii i zootechniki mogą dzięki nim zdobywać praktyczne doświadczenie, którego nie da się zastąpić wykładami.

To właśnie na owcach młodzi naukowcy uczą się m.in.:

analizować procesy rozrodu,

badać jakość gamet i zarodków,

doskonalić techniki zapłodnienia in vitro,

wykonywać nowoczesną diagnostykę, w tym USG do wczesnego wykrywania ciąży.

Narodziny jagniąt otwierają im kolejne możliwości – od obserwacji zachowań noworodków po analizę ich rozwoju w pierwszych tygodniach życia.

Zwierzętarnia – miejsce, gdzie teoria spotyka praktykę

Zwierzętarnia przy ul. Niemierzyńskiej to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc na mapie ZUT. Mieszka tam obecnie czternaście owiec, a studenci mają możliwość codziennego kontaktu ze zwierzętami i nauki zawodu w realnych warunkach.

To właśnie tu – wśród zapachu siana i odgłosów beczenia – rodzą się przyszli specjaliści od biotechnologii i nauk o zwierzętach.

Wiosna pełna życia

Pola, Benio, Maciek i Gabryś dopiero zaczynają poznawać świat, ale już teraz wiadomo, że będą gwiazdami Zwierzętarni. Ich narodziny to nie tylko powód do uśmiechu, ale też ważny krok w rozwoju praktycznej edukacji na ZUT.

Czy potrafisz właściwie określić płeć zwierząt? Pytanie 1 z 10 Samiec sarny to: jeleń kozioł cap Następne pytanie