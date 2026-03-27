Nowi, rozkoszni mieszkańcy Zwierzętarni ZUT! W marcu urodziły się cztery jagnięta

Cztery maluchy, wielka radość
W Zwierzętarni Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach ZUT pojawiły się trzy tryczki i jedna jarka. Cała czwórka czuje się świetnie, a ich rozwój jest uważnie monitorowany przez naukowców i studentów.
Narodziny jagniąt to dla uczelni prawdziwe wydarzenie. – To duża satysfakcja, bo dzięki temu powstały unikalne warunki do obserwacji procesów biologicznych w najwcześniejszych etapach życia małych ssaków – podkreślają pracownicy wydziału.
Nauka w praktyce, nie tylko z podręczników
Owce od lat pełnią w Zwierzętarni ważną rolę jako model badawczy. Studenci biotechnologii, kynologii i zootechniki mogą dzięki nim zdobywać praktyczne doświadczenie, którego nie da się zastąpić wykładami.
To właśnie na owcach młodzi naukowcy uczą się m.in.:
- analizować procesy rozrodu,
- badać jakość gamet i zarodków,
- doskonalić techniki zapłodnienia in vitro,
- wykonywać nowoczesną diagnostykę, w tym USG do wczesnego wykrywania ciąży.
Narodziny jagniąt otwierają im kolejne możliwości – od obserwacji zachowań noworodków po analizę ich rozwoju w pierwszych tygodniach życia.
Zwierzętarnia – miejsce, gdzie teoria spotyka praktykę
Zwierzętarnia przy ul. Niemierzyńskiej to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc na mapie ZUT. Mieszka tam obecnie czternaście owiec, a studenci mają możliwość codziennego kontaktu ze zwierzętami i nauki zawodu w realnych warunkach.
To właśnie tu – wśród zapachu siana i odgłosów beczenia – rodzą się przyszli specjaliści od biotechnologii i nauk o zwierzętach.
Wiosna pełna życia
Pola, Benio, Maciek i Gabryś dopiero zaczynają poznawać świat, ale już teraz wiadomo, że będą gwiazdami Zwierzętarni. Ich narodziny to nie tylko powód do uśmiechu, ale też ważny krok w rozwoju praktycznej edukacji na ZUT.