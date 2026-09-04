Nowa droga S10 zmienia krajobraz. To najdłuższy plac budowy w Polsce

S10 zdominuje inwestycje drogowe

Prawie cały, bo liczący blisko 100 km, obszar robót na drodze ekspresowej S10 koncentruje się na fragmencie Stargard-Wałcz, co czyni go najdłuższym miejscem budowy w kraju. Wzdłuż tego odcinka trwają równoległe prace nad kładzeniem nowej nawierzchni, konstrukcją wiaduktów i mostów, a także przygotowaniem infrastruktury wspierającej i przepraw dla zwierząt.

– Najbliższe dwa lata będą czasem bardzo intensywnej pracy. Naszym celem jest oddanie trasy do ruchu w 2028 roku – podkreśla Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Początki robót i kluczowe pozwolenia na budowę trasy do Warszawy

Roboty wystartowały, gdy tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała wszystkie niezbędne zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Pierwsze dokumenty, dotyczące fragmentów Stargard-Suchań oraz Suchań-Recz, zatwierdzono pod koniec zeszłego roku. W kolejnych miesiącach spływały następne decyzje, a proces zamykało zatwierdzenie dokumentacji dla odcinka Łowicz Wałecki – Piecnik na przełomie czerwca i lipca.

Prace polowe zainaugurowano wiosną. Najpierw skupiono się na wycince drzew, weryfikacji pirotechnicznej i modyfikacji kolidujących sieci, w tym głównie infrastruktury gazowej. Większość z tych wstępnych zadań zrealizowano.

Rośnie infrastruktura. Powstaje gigantyczna estakada na drodze ze Szczecina

Osoby podróżujące krajową „dziesiątką” mogą na żywo śledzić postępy na S10. Widać już formujące się nasypy i pierwsze elementy wiaduktów. Na północ od Wapnicy inżynierowie stawiają największą estakadę na całym zachodnim odcinku. Konstrukcja osiągnie długość 382 metrów, będzie liczyć osiem przęseł i powstanie z użyciem technologii nasuwania wzdłużnego. Co istotne, przewidziano pod nią swobodne przejście dla dzikich zwierząt, a pierwszy moduł jest już w fazie produkcji.

Z kolei na fragmencie Cybowo – Łowicz Wałecki zakończono montaż górnych elementów przejść ekologicznych. Ponadto, w wielu lokalizacjach układane są już bazowe warstwy nawierzchni ze żwiru.

– Postęp prac jest bardzo dobrze widoczny. W wielu miejscach kierowcy mogą zobaczyć, jak zmienia się krajobraz wzdłuż DK10 – mówi Mateusz Grzeszczuk.

Zaplecze budowlane na trasie Stargard-Wałcz nie paraliżuje ruchu

Tak potężny projekt infrastrukturalny wymaga odpowiedniego zaplecza. Firma Budimex, odpowiadająca za pięć z siedmiu odcinków, zorganizowała punkty produkcji asfaltu i magazyny kruszywa niedaleko węzłów Krąpiel i Łowicz Wałecki. Pozostałe dwa odcinki buduje Grupa Mirbud, która ulokowała swoją bazę w rejonie węzła Recz.

Kluczowe jest to, że żadne z tych zapleczy nie ingeruje w przebieg przyszłej trasy S10, unikając tym samym potencjalnych opóźnień. Ponadto wytyczono drogi dojazdowe dla maszyn, co znacząco zmniejsza obciążenie ciężkim ruchem okolicznych dróg publicznych.

GDDKiA: Spodziewajcie się utrudnień na DK10 koło Szczecina

Obecnie najbardziej kłopotliwy dla kierowców jest odcinek między węzłami Szczecin Kijewo i Szczecin Zdunowo. Prowadzona tam rozbudowa uczęszczanej drogi DK10 spowodowała zwężenie wjazdu do stolicy województwa do jednego pasa, w związku z tworzeniem fundamentów pod przejście dla zwierząt.

Na głównym froncie robót między Stargardem a Wałczem zmotoryzowani muszą uważać na pojazdy budowy włączające się do ruchu, tymczasowe objazdy i punkty przecięcia nowej trasy ze starą drogą.

– Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizacje ruchu mogą zmieniać się wielokrotnie w trakcie budowy – przypomina Grzeszczuk.

Kamery na budowie drogi S10

Każdy z realizowanych etapów drogi ekspresowej S10 posiada dedykowaną witrynę internetową. GDDKiA zaprasza mieszkańców i podróżnych do odwiedzania tych stron, gdzie regularnie zamieszczane są aktualności, galerie zdjęć oraz materiały wideo dokumentujące rozwój prac.

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