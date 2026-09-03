Przed nami wielkie tenisowe święto na światowym poziomie

Trzydzieści lat w światowej elicie

Choć historia szczecińskiego turnieju sięga nieco głębiej, to właśnie tegoroczna edycja ma wymiar szczególny - przypada w niej dokładnie 30-lecie obecności imprezy w strukturach ATP Challenger Tour (od 1996 roku). Szczeciński challenger to flagowa impreza tego cyklu w Polsce i absolutna czołówka światowa, co potwierdzają trzykrotnie przyznawane nagrody dla najlepszego turnieju tej rangi na świecie.

Z numerem pierwszym w Szczecinie zaprezentuje się dobrze znany lokalnej publiczności Jan Choiński (75. zawodnik świata), reprezentujący Wielką Brytanię. W turnieju nie zabraknie jednak silnej koalicji południowoamerykańskiej na czele z Argentyńczykiem Facundo Díazem Acostą, a także doświadczonych graczy mających na swoim koncie występy w czołowej dwudziestce świata, jak Serb Dušan Lajović. Ogromne emocje budzi też udział młodych talentów z programu ATP NextGen - w tym objawienia czeskiego tenisa, Maksima Mrwy.

Więcej niż tenis

Szczeciński turniej od lat słynie z tego, że wyznacza światowe trendy w łączeniu sportu z rozrywką. W tym roku strefa wydarzeń towarzyszących przejdzie ewaluację w stronę festiwalu kulturalnego.

Na kibiców czekają m.in.:

Plenerowe seanse filmowe

Wieczory ze stand-upem

Koncerty i występy muzyczne

Słynny Turniej Artystów

Dla najmłodszych przygotowano PKO Kids Day

Turniej Invest in Szczecin Open 2026 rozpocznie się 14 września. Wstęp na wieczorne wydarzenia kulturalne i strefy kibica po zakończonych meczach dnia tradycyjnie będzie darmowy.