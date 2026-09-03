Nazywają go "polskim Dubajem"

Pobierowo latem 2026 znalazło się w centrum uwagi turystów z całej Polski. Wszystko za sprawą hotelu Gołębiewski, który po latach budowy wreszcie przyjął pierwszych gości. Gigantyczny kompleks otworzył się 10 czerwca 2026 roku i od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie. Skala inwestycji sprawiła, że obiekt szybko zaczął być określany mianem "polskiego Dubaju". Mieliśmy okazję być na miejscu, a oto nasza relacja: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski zmienił Pobierowo

Hotel Gołębiewski Pobierowo to obiekt, który od samego początku robił wrażenie. Inwestycja zaskakuje nie tylko liczbą pokoi - kompleks zajmuje ponad 180 tys. mkw. powierzchni, a sam budynek ma 10 pięter i swoim wyglądem przypomina ogromny statek wycieczkowy.

Otwarcie hotelu wpłynęło jednak nie tylko na samą bazę noclegową, ale również na całe Pobierowo. Wcześniej miejscowość była spokojnym, typowo nadmorskim kurortem, znacznie mniej rozpoznawalnym niż największe polskie miejscowości turystyczne. Teraz przyciąga uwagę osób z całego kraju. Turyści - nawet ci, którzy nie nocują w Gołębiewskim - chcą skorzystać z dostępnych atrakcji jakie oferuje nadmorski gigant, wybrać się do aquaparku, restauracji czy po prostu zobaczyć słynny kompleks. Dzięki temu hotel stał się nową atrakcją Pobierowa i dodatkowo ożywił miejscowość w sezonie letnim.

"Polski Dubaj" nad Bałtykiem

Określenie "polski Dubaj" nie wzięło się znikąd. Hotel jest właściwie samowystarczalnym kompleksem wypoczynkowym, w którym goście mogą spędzić cały urlop bez konieczności opuszczania obiektu.

Na miejscu znajduje się m.in. Park Wodny Tropikana, baseny, jacuzzi, strefa wellness, restauracje, atrakcje dla dzieci, kino i wiele więcej. Hotel ma również własne zejście na plażę, co w sezonie letnim jest dużym udogodnieniem.

Zejście na plażę hotel Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]