Regaty Nadzieja Sportu 2026 zamkną sezon najmłodszych żeglarzy w Szczecinie

Wydarzenie, którego gospodarzem jest szczecińskie Centrum Żeglarskie, zgromadzi na starcie przyszłe gwiazdy sportu walczące w klasach Optimist, ILCA oraz 420, a także adeptów lokalnych szkółek żeglarskich.

Rywalizacja na wodzie będzie toczyć się w oparciu o najnowsze Przepisy Regatowe Żeglarstwa World Sailing (2025–2028) oraz oficjalne regulaminy polskiego stowarzyszenia klas Optimist i ILCA.

Ostatni dzwonek na zgłoszenia i formalności

Czasu na dołączenie do list startowych zostało niewiele. Dziś mija termin przyjmowania zgłoszeń online. Wszelkie korekty w formularzach (np. zmiana numeru na żaglu) można wprowadzać drogą elektroniczną (pisząc na adres [email protected]) lub bezpośrednio na miejscu. Biuro zawodów będzie przyjmować poprawki najpóźniej do soboty, 5 września, do godziny 9:00.

Harmonogram wydarzenia

Piątek, 4 września – Formalności początkowe

17:00–19:00 – Pierwsza szansa na weryfikację zgłoszeń i odbiór pakietów w biurze regat.

Sobota, 5 września – Start sportowych emocji

08:00–09:30 – Poranna praca biura zawodów.

09:45 – Oficjalna inauguracja regat oraz odprawa techniczna dla trenerów.

10:55 – Pierwszy sygnał ostrzegawczy dla klas głównych.

11:30 – Start rywalizacji dla najmłodszych uczestników (klasa Optimist Szkółka).

15:30 – Integracyjne ognisko dla wszystkich młodych żeglarzy.

Niedziela, 6 września – Finałowe biegi i dekoracja zwycięzców

09:55 – Rozpoczęcie niedzielnej serii wyścigów (sygnał ostrzegawczy).

13:30 – Ostateczny limit czasowy na podanie sygnału ostrzegawczego do ostatniego wyścigu.

15:30 – Uroczyste podsumowanie regat, ogłoszenie wyników i ceremonia zamknięcia.