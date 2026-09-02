Fabryka Wody w Szczecinie przechodzi na dwutygodniowy tryb serwisowy

Podczas zaplanowanych prac konserwacyjnych i niezbędnych przeglądów infrastruktury goście nadal mogą korzystać z wielu stref. Przez cały ten czas do dyspozycji odwiedzających pozostaje basen sportowy oraz dedykowana niecka basenowa przeznaczona dla najmłodszych. Osoby szukające odpoczynku mogą udać się do strefy Royal Tropic 18+, a także skorzystać z oferty saunarium oraz SPA. Przerwa techniczna nie obejmuje również kręgielni, strefy fitness oraz Edukatorium, czyli interaktywnego Centrum Nauki o Wodzie. Dwutygodniowe działania serwisowe zakończą się w połowie miesiąca.

Pełna oferta aquaparku ruszy ponownie już 16 września.