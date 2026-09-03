Alert RCB trafił do mieszkańców. Służby ostrzegają przed wybuchami

Huk, dym i służby w akcji. RCB ostrzega

W czwartek rejon ulicy Gdańskiej w Szczecinie zamieni się w poligon dla specjalistycznych ćwiczeń. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat, aby przygotować lokalną społeczność. W rozesłanych wiadomościach SMS czytamy: „Ćwiczenia: jutro (03.09) w Szczecinie, ul. Gdańska – odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym). Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb”. Wysyłane powiadomienia mają zapobiec wybuchowi paniki na widok licznych radiowozów w okolicach Basenu Górniczego.

„Izotop 2026” - ćwiczenia policji na Basenie Górniczym

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie tłumaczy, że cała operacja funkcjonuje pod kryptonimem „Izotop 2026”. To szeroko zaplanowane manewry, które sprawdzą szybkość reakcji i współdziałanie funkcjonariuszy na pętli tramwajowo-autobusowej. – Mają one na celu sprawdzenie koordynacji działań poszczególnych pionów policji m.in. laboratorium kryminalistycznego, pionu prewencji, kryminalnego, sekcji lotnictwa policyjnego oraz współpracy z innymi służbami – przekazał rzecznik KWP w Szczecinie, podkom. Piotr Jaworski.

Ćwiczenia policji na ulicy Gdańskiej nie zablokują ruchu samochodów

Mimo spektakularnych scen z użyciem pirotechniki, kierowcy nie muszą obawiać się utrudnień na tej ważnej trasie. Przejazd ulicą Gdańską odbywa się w pełni normalnie. Mundurowi apelują jednak o zachowanie wzmożonej czujności wokół miejsca symulacji. – Prosimy o zachowanie ostrożności podczas przejazdu w okolicy obszaru ćwiczeń – dodaje Jaworski.

Harmonogram ćwiczeń w rejonie Basenu Górniczego

Czwartek, 3 września

Między godziną 8.00 a 15.00

Okolice ulicy Gdańskiej i Basenu Górniczego

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