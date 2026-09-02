109. Szpital Wojskowy w Szczecinie​ podwaja możliwości operowania robotem da Vinci

System da Vinci trafił do szczecińskiej placówki pod koniec 2024 roku dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środkom własnym szpitala. Od pierwszych zabiegów w lutym 2025 roku dotychczasowe dwa zespoły zrealizowały ponad 150 operacji - głównie w zakresie usuwania nowotworów prostaty oraz jelita grubego. Teraz te możliwości drastycznie rosną.

W minionym tygodniu swoje pierwsze operacje z wykorzystaniem robota przeprowadziły nowe zespoły specjalistów, którzy przez ostatnie miesiące zdobywali doświadczenie w certyfikowanych ośrodkach za granicą. Wśród nich znaleźli się urolodzy: Michał Puszyński i Stanisław Czeszak oraz chirurdzy: Marta Suchomska i Piotr Sobolewski.

Używając robota, eliminujemy drżenie rąk chirurga. Dzięki precyzji operacji minimalizujemy ryzyko zakażeń i powikłań, skraca się czas hospitalizacji pooperacyjnej, a także mniejszy jest ból, co pozwala pacjentowi szybciej wrócić do pracy - podkreśla ppłk Jacek Sypko, komendant 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.

Komendant zaznacza również, że podwojenie liczby wykwalifikowanych operatorów wpisuje się w strategię maksymalnego wykorzystania potencjału robota oraz rozwoju Wojskowej Sieci Centrów Doskonałości Robotycznej. Dla pacjentów oznacza to przede wszystkim krótsze kolejki i dostęp do bezpiecznych, małoinwazyjnych procedur medycznych na najwyższym światowym poziomie.