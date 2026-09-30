Niemcy znów przekładają termin. Pociągiem do Berlina pojedziemy później, niż zakładano

Termin przesuwany wielokrotnie: miał być 2025, potem 2027, teraz 2028

Przebudowa torów między niemieckim Angermünde a granicą z Polską to ważny element modernizacji linii kolejowej łączącej Szczecin z Berlinem. Inwestycja dotyczy niemal 49-kilometrowego odcinka po stronie naszych zachodnich sąsiadów. W ramach prac powstaje drugi tor, cała trasa jest elektryfikowana, a stacje przechodzą gruntowną przebudowę, aby pociągi mogły mknąć z prędkością do 160 km/h.

Prace wystartowały pod koniec 2021 roku. Jak przypomina Deutsche Bahn, roboty na początkowym fragmencie trasy, od Angermünde do Passow, rozpoczęto w listopadzie tamtego roku, tuż po zdobyciu niezbędnych pozwoleń administracyjnych.

Początkowo planowano, że zmodernizowana linia będzie w pełni dostępna dla podróżnych już w 2025 roku. Niestety, termin ten ulegał wielokrotnym zmianom – najpierw na 2026, a potem na grudzień 2027 roku. Wpływ na te poślizgi miały między innymi braki rąk do pracy na budowach, kłopoty w firmach projektowych oraz wymóg przygotowania dodatkowych analiz środowiskowych.

Kolejne problemy na budowie trasy Szczecin-Berlin

Teraz na drodze do szybkiego finału inwestycji stanęła kolejna przeszkoda. W swoim najnowszym oświadczeniu Deutsche Bahn przekazała, że pełne otwarcie zmodernizowanej trasy nastąpi nie w grudniu 2027, lecz w grudniu 2028 roku.

Jak tłumaczy zarządca niemieckiej infrastruktury kolejowej, główną przyczyną zwłoki są trudności ze znalezieniem wykonawców, którzy zajęliby się systemami sterowania ruchem oraz urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo. Chociaż większość prac stricte budowlanych zakończy się wcześniej, trasa nie zostanie dopuszczona do użytku bez działających systemów zabezpieczeń.

Według informacji przekazanych przez portal rbb24, do końca 2027 roku gotowe ma być około 95 procent prac zaplanowanych na drugim odcinku – od Passow do granicy z Polską.

Pierwszy etap prac w Niemczech dobiegł końca

Strona niemiecka zaznacza, że początkowy etap modernizacji, obejmujący odcinek Angermünde – Passow, został już w dużej mierze zakończony. Udało się tam zbudować nową sieć trakcyjną, przebudować układ torowy oraz przygotować infrastrukturę zdolną do obsługi dłuższych składów towarowych.

Obecnie front robót przeniósł się na mniej więcej 30-kilometrowy fragment trasy od Passow do polskiej granicy. To właśnie na tym odcinku powstaje drugi tor oraz brakująca do tej pory sieć elektryczna.

Po polskiej stronie prace dopiero przed nami

W tym samym czasie po polskiej stronie granicy toczą się przygotowania do modernizacji linii kolejowych nr 408 i 409, łączących Szczecin z Niemcami. Projekt obejmuje trasę prowadzącą od stacji Szczecin Główny, przez Szczecin Gumieńce, aż do granicy z Niemcami.

Zakres zaplanowanych robót robi wrażenie. PKP Polskie Linie Kolejowe chcą dobudować drugi tor na odcinkach, gdzie dotąd funkcjonował tylko jeden, a także zelektryfikować trasę aż do samej granicy. W planach jest również przebudowa stacji Szczecin Gumieńce oraz stworzenie nowych przystanków, między innymi w Kołbaskowie. Nie zabraknie także nowych wiaduktów i nowoczesnych systemów sterowania ruchem pociągów.

Obecnie inwestycja jest na etapie poszukiwania wykonawcy. W marcu 2024 roku PKP PLK rozpisały przetarg na realizację robót, a we wrześniu otwarto koperty z 11 ofertami od zainteresowanych przedsiębiorstw. Trwa ich weryfikacja. Podpisanie umowy ze zwycięską firmą zaplanowano na 2027 rok.

Finał prac przewidziany na okolice 2030 roku

Z harmonogramu udostępnionego przez PKP PLK wynika, że właściwe prace budowlane wystartują dopiero w 2027 roku. Odcinek przy samej granicy ma być gotowy w 2029 roku, a finał całego projektu po polskiej stronie zaplanowano na maj 2030 roku.

Gdy wszystkie prace po obu stronach Odry zostaną zakończone, czas przejazdu pociągiem ze Szczecina do Berlina skróci się z około dwóch godzin do zaledwie 90 minut. Cała trasa będzie w pełni zelektryfikowana i dwutorowa, co otworzy drogę do uruchomienia większej liczby połączeń pasażerskich i transportów towarowych.

Dla podróżnych oznacza to jednak konieczność uzbrojenia się w cierpliwość na kolejne lata. Mimo że niemiecka część inwestycji jest na zaawansowanym etapie, ostatnie doniesienia o opóźnieniach dowodzą, że nowoczesne i szybkie połączenie kolejowe Szczecina ze stolicą Niemiec wciąż jest melodią odległej przyszłości.

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