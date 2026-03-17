Myślał, że przechytrzy policję. Wcisnął gaz po minięciu patrolu. To był błąd!

Grzegorz Kluczyński
2026-03-17 14:03

Kierowca Mercedesa był przekonany, że po przejechaniu obok patrolu może bezkarnie docisnąć pedał gazu. Nie wiedział jednak, że policyjny miernik prędkości działa także na pojazdy oddalające się. Chwilę później mundurowi już jechali za nim, a jego „spryt” skończył się utratą prawa jazdy.

Autor: KPP Stargard/ Materiały prasowe

Zwolnił przy patrolu, potem "pocisnął, ile fabryka dała"

Do zdarzenia doszło poza terenem zabudowanym. Kierowca Mercedesa, widząc policjantów prowadzących kontrolę prędkości, przejechał obok nich zgodnie z przepisami. Jednak gdy tylko minął patrol, gwałtownie przyspieszył, jakby był przekonany, że jest już poza zasięgiem kontroli.

– Najwyraźniej uznał, że skoro minął policjantów, to ryzyko kary już nie istnieje – mówi asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Polecany artykuł:

Miasto sprzedaje charakterystyczne "żółtki". Niemieckie tramwaje idą pod młotek

142 km/h przy ograniczeniu do 90. Policjanci nie odpuścili

Kierowca nie przewidział jednego: policyjny miernik prędkości pozwala na pomiar także wtedy, gdy auto oddala się od funkcjonariuszy. Urządzenie wykazało 142 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało 90 km/h.

Mundurowi natychmiast ruszyli za piratem drogowym i zatrzymali go do kontroli. Kara była surowa, ale w pełni zasłużona:

  • 3 miesiące bez prawa jazdy,
  • 1500 zł mandatu,
  • 13 punktów karnych.

– To przykład skrajnej nieodpowiedzialności. Kierowca sam sprowadził na siebie konsekwencje – podkreśla asp. Jędrych.

To nie był jedyny pirat tego dnia

Tego samego dnia policjanci zatrzymali również kierowcę Audi, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość aż o 52 km/h. On również stracił prawo jazdy i otrzymał identyczny mandat oraz punkty karne.

Policja apeluje: prędkość zabija!

Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków.

– Apelujemy do kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnych decyzji za kierownicą – zaznacza asp. Jędrych.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia
Pytanie 1 z 10
Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd?
