Myślał, że przechytrzy policję. Wcisnął gaz po minięciu patrolu. To był błąd!

Zwolnił przy patrolu, potem "pocisnął, ile fabryka dała"

Do zdarzenia doszło poza terenem zabudowanym. Kierowca Mercedesa, widząc policjantów prowadzących kontrolę prędkości, przejechał obok nich zgodnie z przepisami. Jednak gdy tylko minął patrol, gwałtownie przyspieszył, jakby był przekonany, że jest już poza zasięgiem kontroli.

– Najwyraźniej uznał, że skoro minął policjantów, to ryzyko kary już nie istnieje – mówi asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

142 km/h przy ograniczeniu do 90. Policjanci nie odpuścili

Kierowca nie przewidział jednego: policyjny miernik prędkości pozwala na pomiar także wtedy, gdy auto oddala się od funkcjonariuszy. Urządzenie wykazało 142 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało 90 km/h.

Mundurowi natychmiast ruszyli za piratem drogowym i zatrzymali go do kontroli. Kara była surowa, ale w pełni zasłużona:

3 miesiące bez prawa jazdy,

1500 zł mandatu,

13 punktów karnych.

– To przykład skrajnej nieodpowiedzialności. Kierowca sam sprowadził na siebie konsekwencje – podkreśla asp. Jędrych.

To nie był jedyny pirat tego dnia

Tego samego dnia policjanci zatrzymali również kierowcę Audi, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość aż o 52 km/h. On również stracił prawo jazdy i otrzymał identyczny mandat oraz punkty karne.

Policja apeluje: prędkość zabija!

Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków.

– Apelujemy do kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnych decyzji za kierownicą – zaznacza asp. Jędrych.

