Mniej promów w Świnoujściu. Miasto zastępuje je... autobusem

Jeden Bielik zostaje, drugi zastąpiony autobusem

Od połowy października zaszły zmiany na przeprawie Warszów, o czym poinformował lokalny magistrat. Zamiast dwóch promów Bielik, kursuje teraz tylko jeden, a za drugi uruchomiono linię autobusową P1, która wozi pasażerów przez tunel pod Świną. Zmiana ta podyktowana jest mniejszą liczbą podróżnych w chłodniejszych miesiącach.

Dane zebrane przez Żeglugę Świnoujską pokazują, że jesienią i zimą zainteresowanie promami maleje. Coraz więcej osób preferuje przejazd autobusem, co jest możliwe dzięki otwartemu w zeszłym roku tunelowi pod rzeką. Miasto deklaruje, że mimo zmian, w godzinach szczytu, a szczególnie po przyjeździe pociągów, promy będą kursować częściej.

Setki tysięcy złotych oszczędności

Głównym motywem wprowadzenia komunikacji autobusowej są finanse miasta. Z informacji podanych przez urzędników wynika, że miesięczny koszt utrzymania jednego promu to aż 400 tysięcy złotych, podczas gdy autobus kosztuje zaledwie 60 tysięcy złotych w skali miesiąca. Różnica w kosztach jest kolosalna.

Dzięki wprowadzeniu autobusowej komunikacji zastępczej na okres zimowy, samorząd może zaoszczędzić każdego miesiąca znaczną kwotę pieniędzy, liczoną w setkach tysięcy złotych. Zmiany w organizacji ruchu pozwolą odciążyć lokalny budżet w okresie mniejszego zainteresowania przeprawami promowymi.

Specjalny transport dla rowerzystów

Zmiany w organizacji przeprawy obejmują również osoby korzystające z jednośladów. Aby ułatwić im przemieszczanie się pomiędzy przystaniami, miasto zdecydowało o uruchomieniu dedykowanego pojazdu z przyczepą, który będzie przewoził rowery przez tunel. Do tej pory rowerzyści chętnie wybierali przeprawę promową.

Udogodnienia dla pasażerów i rozkłady jazdy

Pasażerowie korzystający z przeprawy mogą liczyć na udogodnienia w postaci nowych rozkładów jazdy, które zostaną umieszczone na obu przystaniach. Dodatkowo, pojawią się specjalne kody QR, ułatwiające dostęp do aktualnych informacji o godzinach kursowania promów i autobusów oraz ewentualnych zmianach w rozkładach. Magistrat apeluje do podróżnych o zapoznanie się z nowym harmonogramem.

Wprowadzona organizacja ruchu na przeprawie Warszów ma obowiązywać do 18 kwietnia 2027 roku. Po tej dacie planowany jest powrót do obsługi przeprawy przez dwa promy Bielik, co ma nastąpić 19 kwietnia. Przez ten czas pasażerowie muszą przyzwyczaić się do nowych zasad korzystania z transportu publicznego w Świnoujściu.

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