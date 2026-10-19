Wielki Finał akcji! Silni dla Słabszych Vol. 4.

Krzysztof Baziuniak
2026-10-19 12:15

Wielki finał akcji SILNI DLA SŁABSZYCH VOL.4 odbędzie się w dniach 23-24 października w Szczecinie. To wyjątkowe wydarzenie charytatywne, organizowane przez Stowarzyszenie Broda i Tatuaż - niesie za sobą kolejne ogromne pokłady empatii i pomocy!

Plakat z zespołem Molesta Ewenement promujący akcję Silni dla Słabszych. O wydarzeniu przeczytasz w Eska Szczecin.
Autor: Stowarzyszenie Broda i Tatuaż/ Materiały prasowe Silni dla Słabszych 4

Głównym celem tegorocznej, czwartej już edycji ogólnopolskiej zbiórki jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziałów dziecięcych Szpitala Zdroje w Szczecinie. Przez dwa dni przestrzeń dawnego kina Kosmos wypełni się unikalną atmosferą, łączącą sztukę tatuażu, kultową muzykę i bezinteresowne działanie.

Pomaganie przez sztukę i muzykę:

Program wydarzenia udowadnia, że pomaganie może mieć niezwykle energiczne oblicze. Na uczestników czeka szereg atrakcji pogrupowanych w strefy tematyczne:

  • Konwent i pokazy tatuażu: Dwudniowy przegląd twórczości czołowych artystów, konkursy na najlepsze dziary oraz ciesząca się ogromnym uznaniem strefa Walk-in, gdzie można zrobić tatuaż bez wcześniejszych zapisów.
  • Strefy Lifestyle: Profesjonalne stanowiska barberskie oraz punkty piercingu, z których całkowity dochód zasili charytatywną skarbonkę.
  • Wsparcie społeczne: Możliwość dołączenia do bazy potencjalnych dawców szpiku na dedykowanym stanowisku DKMS.

Zwieńczeniem akcji będzie sobotni wieczór koncertowy (24 października), podczas którego scenę przejmą legendy i uznani reprezentanci polskiej sceny muzycznej: Molesta Ewenement.

Przed koncertem Molesty, publiczność rozgrzeją: Kudłaty SoundSystem oraz Żelu Żelson.

Silni dla Słabszych 4
Autor: Stowarzyszenie Broda i Tatuaż/ Materiały prasowe Silni dla Słabszych 4

Bilety na sobotni muzyczny wieczór znajdziecie TUTAJ.

Widzimy się na miejscu! 

Silni dla Słabszych 4
Autor: Stowarzyszenie Broda i Tatuaż/ Materiały prasowe Silni dla Słabszych 4

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