Wielki Finał akcji! Silni dla Słabszych Vol. 4.

Głównym celem tegorocznej, czwartej już edycji ogólnopolskiej zbiórki jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziałów dziecięcych Szpitala Zdroje w Szczecinie. Przez dwa dni przestrzeń dawnego kina Kosmos wypełni się unikalną atmosferą, łączącą sztukę tatuażu, kultową muzykę i bezinteresowne działanie.

Pomaganie przez sztukę i muzykę:

Program wydarzenia udowadnia, że pomaganie może mieć niezwykle energiczne oblicze. Na uczestników czeka szereg atrakcji pogrupowanych w strefy tematyczne:

Konwent i pokazy tatuażu: Dwudniowy przegląd twórczości czołowych artystów, konkursy na najlepsze dziary oraz ciesząca się ogromnym uznaniem strefa Walk-in, gdzie można zrobić tatuaż bez wcześniejszych zapisów.

Strefy Lifestyle: Profesjonalne stanowiska barberskie oraz punkty piercingu, z których całkowity dochód zasili charytatywną skarbonkę.

Wsparcie społeczne: Możliwość dołączenia do bazy potencjalnych dawców szpiku na dedykowanym stanowisku DKMS.

Zwieńczeniem akcji będzie sobotni wieczór koncertowy (24 października), podczas którego scenę przejmą legendy i uznani reprezentanci polskiej sceny muzycznej: Molesta Ewenement.

Przed koncertem Molesty, publiczność rozgrzeją: Kudłaty SoundSystem oraz Żelu Żelson.

Autor: Stowarzyszenie Broda i Tatuaż/ Materiały prasowe Silni dla Słabszych 4

Bilety na sobotni muzyczny wieczór znajdziecie TUTAJ.

Widzimy się na miejscu!