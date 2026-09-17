Kiedyś był jednym z symboli Świnoujścia, teraz idzie pod młotek. Cena zwala z nóg

Koniec służby "Bielika III" w Świnoujściu

Według informacji przekazanych przez Wojciecha Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu, dalsze finansowanie postoju nieużywanego promu jest ekonomicznie nieuzasadnione. Po oddaniu do użytku tunelu pod Świną, utrzymywanie tak dużej floty straciło rację bytu, a nieeksploatowana jednostka pochłania jedynie miejskie fundusze. Od momentu otwarcia tunelu 30 czerwca 2023 roku, to właśnie on przejął większość ruchu kołowego, co pozwoliło niemal całkowicie zlikwidować uciążliwe zatory, z którymi przez dekady mierzyli się kierowcy.

Dane techniczne wystawionego promu

Zbudowany w 1998 roku w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” prom mierzy blisko 50 metrów długości i ponad 15 metrów szerokości. Należy jednak pamiętać, że wystawiony na sprzedaż statek nie posiada napędu głównego. Choć „Bielik III” nie jest obciążony żadnymi roszczeniami z tytułu hipoteki morskiej, to stracił on ważność certyfikatów bezpieczeństwa oraz dokumentów klasy PRS ze względu na brak przeprowadzonych badań technicznych. Zainteresowani kupnem mają szansę obejrzeć jednostkę do połowy października, po uprzednim umówieniu wizyty z lokalnym Zarządem Dróg Miejskich i Żeglugi.

Astronomiczna cena za prom ze Świnoujścia

By wziąć udział w postępowaniu przetargowym, należy przygotować 5 040 800 zł netto jako cenę wywoławczą, do której zostanie doliczony podatek VAT. Konieczna jest także wpłata wadium w wysokości ponad pół miliona złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2026 roku, a zaledwie godzinę później nastąpi oficjalne otwarcie ofert. Urzędnicy zastrzegli sobie jednak prawo do anulowania przetargu bez konieczności wyłaniania zwycięzcy. Ewentualny nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia całej należności w momencie sygnowania kontraktu.

Przeprawy promowe w cieniu nowego tunelu

Mimo drastycznego spadku liczby aut korzystających z przepraw morskich, promy całkowicie nie znikną ze Świnoujścia. Od teraz będą one pełnić nieco inną funkcję, skupiając się głównie na obsłudze ruchu pieszego i rowerowego, dla którego tunel jest niedostępny. Zmodernizowane „Bieliki” będą kursować na trasie Warszów, natomiast większe jednostki typu „Karsibór” posłużą do transportu ładunków niebezpiecznych oraz pojazdów, które nie mogą wjechać do tunelu, stanowiąc jednocześnie rezerwę systemową.

Obecne miejsce postoju "Bielika III"

Obecnie wyłączony z eksploatacji prom cumuje po wolińskiej stronie Świny, tuż przy przeprawie Centrum. To właśnie z tego miejsca jednostka, będąca niegdyś wizytówką kurortu, zostanie przekazana w ręce nowego właściciela, pod warunkiem pomyślnego rozstrzygnięcia przetargu.

15

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie