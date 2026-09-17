Nie żyje prof. Hubert Bronk. Były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego miał 86 lat

Nie żyje dawny rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych smutną wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Huberta Bronka. Naukowiec stał na czele szczecińskiej uczelni w latach 1993–1999, kiedy to placówka przechodziła okres intensywnego rozwoju. Badacz odegrał kluczową rolę w procesie kształtowania strategii instytucji oraz wzmacniania jej naukowej renomy.

W komunikacie czytamy m.in., że środowisko akademickie bezpowrotnie pożegnało „wybitnego Naukowca, cenionego Nauczyciela Akademickiego i Przyjaciela”.

Prof. Hubert Bronk od dekad budował renomę szczecińskiej uczelni

Zmarły profesor poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia zawodowego placówce wyższej w województwie zachodniopomorskim. Władze uczelni przypominają, że naukowiec miał „znaczący udział w jej rozwoju”, a z uniwersyteckim środowiskiem utrzymywał bliskie relacje do końca swoich dni.

Dodatkowo naukowiec zapisał się w pamięci jako inicjator i fundator Nagrody im. Huberta Bronka. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za szczególne zasługi na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lat stanowi ono ważny element akademickiej tradycji, doceniając wybitne jednostki oraz grupy zaangażowane w rozbudowę uczelni.

Społeczność Uniwersytetu Szczecińskiego żegna zmarłego badacza

Obecne kierownictwo instytucji zwraca uwagę na fakt, że profesor Hubert Bronk zasłynął nie tylko jako ceniony naukowiec, ale przede wszystkim jako prawdziwy wzór do naśladowania dla tysięcy studentów i pracowników akademickich.

„Przez lata współtworzył historię naszej Uczelni i miał znaczący udział w jej rozwoju” – napisano w poruszającym wpisie.

Zarówno urzędujący rektor, członkowie Senatu, jak i cała brać studencka Uniwersytetu Szczecińskiego skierowali do rodziny zmarłego profesora słowa pełne żalu, składając bliskim głębokie kondolencje po nieodżałowanej stracie.

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