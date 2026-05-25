Mały mur podzielił ogromne osiedla. W tle spór miasta z właścicielem działki

Mur niczym z kultowych komedii o sporach sąsiedzkich

W Szczecinie wyrósł mur, który stał się symbolem braku porozumienia i emocjonalnego sporu. Grzegorz Kuderski, właściciel prywatnego terenu, po długotrwałych, nieudanych próbach znalezienia kompromisu z urzędnikami miejskimi, zdecydował się na drastyczny krok. Zablokował ścieżkę, która każdego dnia służyła setkom mieszkańców jako wygodne przejście.

Jak relacjonował właściciel w wywiadzie dla lokalnego portalu wSzczecinie.pl, na początku marca otrzymał od miasta projekt porozumienia. Dokument nakładał na niego obowiązek sfinansowania budowy przejścia dla pieszych, co było dla niego warunkiem nie do zaakceptowania.

Władze miasta oczekiwały, że Kuderski nie tylko wybuduje chodnik na własny koszt, ale również wydzieli odpowiednią część swojej działki i przekaże ją miastu bezpłatnie. Dodatkowo, magistrat chciał nałożyć na niego najwyższą możliwą opłatę planistyczną w przypadku ewentualnej sprzedaży pozostałej części gruntu. Te warunki okazały się dla właściciela zbyt restrykcyjne.

W rezultacie na ścieżce stanęła zapora, która do złudzenia przypomina spory znane z klasyki polskiego kina i literatury, takie jak "Zemsta" czy "Sami swoi", gdzie granica i własność były powodem zaciętych konfliktów.

Urbanistyczny chaos na północy Szczecina

Podobna sytuacja nie miałaby miejsca w dzielnicy o dobrze przemyślanej i spójnej siatce ulic. Jednak północne rejony Szczecina charakteryzują się skomplikowanym układem ślepych uliczek, zamkniętych, grodzonych osiedli i brakiem bezpośrednich połączeń pieszych między bliskimi lokalizacjami.

Osiedle Arkońskie, położone w rejonie ulic Zakole i Wiosny Ludów, to pozostałość po epoce PRL. Zabudowa z lat 70. i 80. była planowana z uwzględnieniem zupełnie odmiennych potrzeb i standardów komunikacyjnych, niż te obowiązujące obecnie.

W bliskim sąsiedztwie znajdują się nowoczesne osiedla deweloperskie wzdłuż ulicy Duńskiej. Były one budowane stopniowo przez ostatnie dekady, najczęściej jako odizolowane, zamknięte inwestycje, bez całościowej wizji urbanistycznej dla całej okolicy.

Główną przyczyną obecnych problemów jest fakt, że miasto nie zadbało o wytyczenie i zabezpieczenie korytarzy komunikacyjnych, gdy te tereny były jeszcze niezabudowane. Skutkiem tego osiedla leżą blisko siebie, oddzielone jedynie ogrodzeniami, ale brakuje im jakichkolwiek łączników w postaci ulic czy chodników.

W tej sytuacji skrót prowadzący przez prywatną własność był jedynym logicznym i wygodnym rozwiązaniem dla pieszych. Po jego zamknięciu, czas potrzebny na przemieszczanie się między sąsiadującymi obszarami znacznie się wydłużył.

Spór między władzami Szczecina a właścicielem działki

Decyzja właściciela wywołała silne reakcje wśród szczecińskich radnych. Przemysław Słowik skrytykował ten krok w mediach społecznościowych, oceniając go jako złośliwe ukaranie mieszkańców za brak porozumienia na linii miasto-właściciel. Podobne stanowisko zajął radny Andrzej Radziwinowicz.

Z kolei reakcje samych mieszkańców osiedla są znacznie bardziej zróżnicowane i podzielone.

W dyskusjach internetowych pod publikacjami na ten temat, pojawia się wiele głosów stających w obronie prawa własności:

„To jego teren. Miasto chciało za dużo.” „Gdyby mnie tak traktowali, też bym zamknął.” „Miasto od lat ignoruje potrzeby tej części Szczecina.”

Politycy komentują: "Władze miasta przegapiły moment"

Konflikt wokół zamurowanego przejścia został poruszony w programie „Kawiarenka Polityczna” na antenie Radia Szczecin, gdzie przedstawiciele różnych ugrupowań wyrazili swoje opinie.

Adam Kościelak reprezentujący partię Razem stwierdził, że urzędnicy zareagowali zbyt późno, a problemowi można było zapobiec szybciej. Jego zdaniem od razu należało rozważyć opcję wywłaszczenia terenu.

Z kolei Rafał Kubowicz z Konfederacji zwrócił uwagę na potrzebę dialogu. Według niego brak rzeczowych rozmów doprowadził do eskalacji konfliktu, który obecnie przerodził się w otwartą kłótnię.

Marek Duklanowski, działacz Prawa i Sprawiedliwości, zaznaczył, że utworzenie przejścia jest inwestycją o znaczeniu publicznym. Podkreślił, że nadrzędnym celem powinno być zapewnienie mieszkańcom dogodnego szlaku komunikacyjnego.

Władze Szczecina uchwaliły niedawno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje wyznaczenie publicznego ciągu pieszego na spornym fragmencie działki. To posunięcie daje miastu prawne możliwości do wykupienia lub wywłaszczenia niezbędnego gruntu.

Mieszkańcy: "Zamknięcie skrótu to dla nas duże utrudnienie"

Zamknięcie popularnego skrótu najdotkliwiej odczuwają osoby, które regularnie z niego korzystały. Według ich relacji, ścieżka służyła setkom pieszych w różnym wieku, stanowiąc szybkie połączenie m.in. z przystankami autobusowymi oraz sklepami takimi jak Biedronka czy Netto. Brak przejścia zmusza ich do nadkładania drogi, co wiąże się często z pokonywaniem wzniesień.

Dla wielu członków lokalnej społeczności nie jest to wyłącznie kwestia komfortu. Znaczne wydłużenie trasy do szkoły, pracy czy na zakupy stało się dla nich uciążliwym problemem w codziennym funkcjonowaniu.

Kto ponosi winę w sporze o przejście?

Sytuacja związana ze skrótem łączącym osiedle Arkońskie z ulicą Duńską jest klasycznym przypadkiem, w którym niełatwo opowiedzieć się po jednej ze stron. Z jednej strony właściciel gruntu korzysta ze swoich praw i sprzeciwia się warunkom narzucanym przez miasto, które traktuje jako nadużycie. Z drugiej strony, magistrat argumentuje potrzebę utrzymania przejścia ważnym interesem społecznym lokalnych mieszkańców.

Główną przyczyną obecnego stanu rzeczy są błędy planistyczne z przeszłości. W okresie intensywnego rozwoju deweloperskiego władze nie zadbały o wytyczenie rezerw terenowych pod przyszłą infrastrukturę drogową i pieszą. Rezultatem są oddzielone od siebie osiedla bez publicznych łączników, co sprawia, że każdy skrawek prywatnego terenu wykorzystywany komunikacyjnie może stać się źródłem konfliktu.

W ostatecznym rozrachunku koszty braku kompromisu pomiędzy urzędnikami a właścicielem ponoszą mieszkańcy, którym odebrano wygodną trasę, zmuszając do znacznie dłuższych i bardziej uciążliwych spacerów.

