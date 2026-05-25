Konferencja „Sieć współpracy” – kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami w województwie zachodniopomorskim

Konferencja „Sieć współpracy w ramach programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnością w rehabilitacji zawodowej i społecznej” odbędzie się 26 maja 2026 r. w sali konferencyjnej „Delfin” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Celem wydarzenia jest prezentacja programów i działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami, integracja środowisk działających w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami i ekspertami.

W programie konferencji znajdą się między innymi:

prezentacje programów realizowanych przez PFRON,

informacje dotyczące likwidacji barier i dostępnych form wsparcia,

zagadnienia związane z rehabilitacją zawodową i społeczną,

nowoczesne technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnościami,

ekonomia społeczna jako narzędzie aktywizacji zawodowej,

panel dyskusyjny dotyczący współpracy instytucjonalnej.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z działalnością takich programów i inicjatyw jak:

CIDON – Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnościami,

Aktywny Samorząd,

S.A.M – Mobilność osób z niepełnosprawnością,

Region Dobrego Wsparcia,

Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna,

Program „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

W trakcie konferencji dostępne będą również punkty informacyjne:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie,

Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,

Ośrodka Wsparcia i Testów w Szczecinie,

Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON).

Najważniejsze informacje

Termin: 26 maja 2026 r.

Godzina rozpoczęcia: 9:45

Miejsce: Sala konferencyjna „Delfin” Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, Szczecin