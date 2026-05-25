Konferencja „Sieć współpracy” – kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami w województwie zachodniopomorskim

Konferencja „Sieć współpracy w ramach programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnością w rehabilitacji zawodowej i społecznej” odbędzie się 26 maja 2026 r. w sali konferencyjnej „Delfin” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Celem wydarzenia jest prezentacja programów i działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami, integracja środowisk działających w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami i ekspertami.
W programie konferencji znajdą się między innymi:
- prezentacje programów realizowanych przez PFRON,
- informacje dotyczące likwidacji barier i dostępnych form wsparcia,
- zagadnienia związane z rehabilitacją zawodową i społeczną,
- nowoczesne technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnościami,
- ekonomia społeczna jako narzędzie aktywizacji zawodowej,
- panel dyskusyjny dotyczący współpracy instytucjonalnej.
Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z działalnością takich programów i inicjatyw jak:
- CIDON – Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnościami,
- Aktywny Samorząd,
- S.A.M – Mobilność osób z niepełnosprawnością,
- Region Dobrego Wsparcia,
- Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna,
- Program „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.
W trakcie konferencji dostępne będą również punkty informacyjne:
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie,
- Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Ośrodka Wsparcia i Testów w Szczecinie,
- Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON).
Najważniejsze informacje
Termin: 26 maja 2026 r.
Godzina rozpoczęcia: 9:45
Miejsce: Sala konferencyjna „Delfin” Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, Szczecin