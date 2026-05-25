Konferencja „Sieć współpracy” – kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami w województwie zachodniopomorskim

Mateusz Tomaszewicz
2026-05-25 13:45

26 maja 2026 roku w Szczecinie odbędzie się konferencja poświęcona współpracy instytucji realizujących programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Wydarzenie organizowane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja „Sieć współpracy w ramach programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnością w rehabilitacji zawodowej i społecznej” odbędzie się 26 maja 2026 r. w sali konferencyjnej „Delfin” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Celem wydarzenia jest prezentacja programów i działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami, integracja środowisk działających w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami i ekspertami.

W programie konferencji znajdą się między innymi:

  • prezentacje programów realizowanych przez PFRON,
  • informacje dotyczące likwidacji barier i dostępnych form wsparcia,
  • zagadnienia związane z rehabilitacją zawodową i społeczną,
  • nowoczesne technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnościami,
  • ekonomia społeczna jako narzędzie aktywizacji zawodowej,
  • panel dyskusyjny dotyczący współpracy instytucjonalnej.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z działalnością takich programów i inicjatyw jak:

  • CIDON – Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnościami,
  • Aktywny Samorząd,
  • S.A.M – Mobilność osób z niepełnosprawnością,
  • Region Dobrego Wsparcia,
  • Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna,
  • Program „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

W trakcie konferencji dostępne będą również punkty informacyjne:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie,
  • Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Ośrodka Wsparcia i Testów w Szczecinie,
  • Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON).

 Najważniejsze informacje

Termin: 26 maja 2026 r.

Godzina rozpoczęcia: 9:45

Miejsce: Sala konferencyjna „Delfin” Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, Szczecin