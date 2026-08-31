Jedenasty triumf Krzysztofa Hołowczyca - za nami 18. edycja AKPOL Baja Poland

Zmagania rozpoczęły się piątkowym prologiem w Szczecinie. Najszybszy czas - 7:23,2 s - wykręciła załoga Adam Kuś i Maciej Giemza, wyprzedzając o 2,3 sekundy Krzysztofa Hołowczyca. Choć wynik prologu nie wliczał się bezpośrednio do klasyfikacji generalnej, dał zwycięzcom prawo wyboru dogodnej pozycji startowej do sobotniego etapu.

Kluczowe dla losów rajdu okazały się sobotnie próby na Poligonie Drawskim o łącznej długości ponad 314 km.

Pierwszy odcinek: Zwycięstwo ponownie odnieśli Kuś i Giemza. Hołowczyc stracił około trzech minut na 44. kilometrze z powodu konieczności wymiany koła, uzyskując czwarty czas.

Drugi i trzeci odcinek: Hołowczyc i Kurzeja wrócili do kapitalnego tempa. Zwyciężyli na drugim przejeździe z czasem 1:18:05,1 s, wyprzedzając Benediktasa Vanagasa o ponad 4 minuty, co pozwoliło im objąć prowadzenie w rajdzie.

Wygrana na trzecim oesie utwierdziła ich na pozycji lidera z przewagą blisko 6 minut nad Małuszyńskimi.

Niedzielny finał obejmował dwa przejazdy technicznego odcinka Sławoszewo – Wołczkowo – Szczecin. Hołowczyc wygrał oba niedzielne oesy, meldując się na mecie z łącznym czasem 3:57:24,2 s.

Plan zrealizowany, jesteśmy na mecie i mamy jedenaste zwycięstwo. Po drodze nie brakowało przygód, ale samochód wytrzymał. Ten rajd mnie lubi, a ja go uwielbiam - podsumował na mecie Krzysztof Hołowczyc.

Drugie miejsce obronili Michał i Julita Małuszyńscy, a podium uzupełnili Adam Kuś i Maciej Giemza, którzy jednocześnie zwyciężyli w grupie Challenger.