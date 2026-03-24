Kierowcy stracą prawo jazdy za ten jeden manewr. Zmiany w przepisach

Nowe narzędzia w rękach policji. Surowsze kary za popisy

Znowelizowany art. 102 ustawy o kierujących pojazdami znacznie poszerza listę wykroczeń, za które funkcjonariusze obligatoryjnie będą odbierać prawo jazdy. Od momentu wejścia w życie nowych regulacji, policja przestanie wykazywać się pobłażliwością. Jeżeli mundurowy oceni, że dany manewr stworzył zagrożenie na drodze, kierowca straci uprawnienia na trzy miesiące. Nowe zasady obejmą zarówno kierujących samochodami, jak i motocyklistów.

Zero tolerancji. Za co konkretnie stracisz prawo jazdy?

Nowe przepisy jasno definiują dwa konkretne zachowania, które od 30 marca będą klasyfikowane jako poważne zagrożenie w ruchu drogowym:

celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg,

jazda bez styczności wszystkich kół z nawierzchnią.

Mowa tu o popularnych, ryzykownych zachowaniach, takich jak driftowanie na placach czy jazda motocyklem na jednym kole. Od teraz tego typu ewolucje przestaną być uznawane za niegroźną zabawę, a staną się bezpośrednią przyczyną do natychmiastowego zatrzymania uprawnień.

Drakońskie kary finansowe i punkty karne dla kierowców

Utrata prawa jazdy to nie jedyna konsekwencja za nieodpowiedzialne zachowanie. Kierowcy muszą przygotować się na surowe sankcje finansowe i punktowe:

minimalny mandat w wysokości 1500 zł za wykonanie niebezpiecznego manewru,

10 punktów karnych za samą próbę takiego działania,

kolejne 12 punktów karnych oraz mandat sięgający 5000 zł, jeżeli manewr doprowadzi do kolizji lub wykreuje zagrożenie.

W skrajnych przypadkach kierowca może otrzymać nawet 22 punkty karne za jedno zdarzenie. Dla wielu będzie to oznaczać błyskawiczne przekroczenie dopuszczalnego limitu i długoterminową utratę prawa jazdy.

Walka z brawurą. Policja zatrzymuje tysiące praw jazdy

W samym tylko 2025 roku policjanci zatrzymali ponad 77 tysięcy praw jazdy. Rządzący zapowiadają dalszą, bezwzględną walkę z piratami drogowymi i "pokazową jazdą".

Niebezpieczne manewry najczęściej mają miejsce na parkingach przed sklepami, osiedlowych uliczkach czy rondach. Zaostrzone przepisy mają skutecznie wyeliminować tego typu zachowania z przestrzeni publicznej.

Jak uniknąć utraty prawa jazdy? Ważne zasady

Zrezygnuj z niebezpiecznych popisów za kółkiem, nawet jeśli wydaje ci się, że plac jest pusty.

Miej świadomość, że przepisy ruchu drogowego obowiązują również w miejscach ogólnodostępnych, a nie wyłącznie na drogach publicznych.

Doskonalenie techniki jazdy powinno odbywać się wyłącznie na specjalnie do tego przeznaczonych, legalnych torach.

Kierowców czeka nowa, surowsza rzeczywistość. Jeden ryzykowny manewr może skończyć się utratą uprawnień, wysokimi grzywnami i potężną liczbą punktów karnych. Funkcjonariusze zapowiadają zintensyfikowanie kontroli, co oznacza, że jedynym rozsądnym wyjściem jest zdjęcie nogi z gazu i zachowanie zdrowego rozsądku.

Ta naklejka jest obowiązkowa. Jak ją zdobyć?