Już nie Kołobrzeg i Sopot. Ta nadmorska miejscowość zyskuje na popularności

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-19 14:50

Choć przez lata to największe nadmorskie kurorty dominowały w wakacyjnych rankingach popularności, coraz więcej turystów zwraca uwagę na mniejszą miejscowość na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Kurort, który w ostatnich latach zasłynął między innymi z budowy jednego z największych hoteli nad polskim morzem, przyciąga dziś szerokimi plażami, bliskością natury i coraz bogatszą ofertą wypoczynkową.

Piaszczysta plaża w Pobierowie o zachodzie słońca, z licznymi turystami na platformie widokowej i drewnianymi ostrogami w morzu. Obok widać ruiny, zielony klif oraz nadmorską zabudowę. O popularności tego kurortu przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Coffeeworks/ Shutterstock

Nowy hit wakacyjny nad Bałtykiem? To może być ulubiony kurort Polaków

Przez lata to największe nadmorskie kurorty, takie jak Kołobrzeg czy Sopot, były pierwszym wyborem turystów planujących urlop nad Bałtykiem. Coraz częściej jednak uwagę podróżnych przyciągają mniejsze miejscowości, które oferują spokojniejszą atmosferę, bliskość natury i szeroką bazę noclegową. Jednym z miejsc, które w ostatnich latach dynamicznie zyskuje na popularności, jest Pobierowo.

Miejscowość przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby szukające wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. W sezonie letnim miejscowość tętni życiem, ale wciąż zachowuje kameralny charakter, który odróżnia ją od największych kurortów.

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Pobierowo przyciąga inwestorów

Jeszcze kilkanaście lat temu Pobierowo kojarzyło się głównie z niewielkimi pensjonatami i domkami letniskowymi. Dziś miejscowość może pochwalić się nowoczesnymi apartamentowcami, hotelami oraz rozwijającą się ofertą gastronomiczną.

Inwestorzy widzą potencjał w miejscowości, a wybudowanie tam największego hotelu w Polsce przez sieć Gołębiewski z pewnością pokazała tylko, że to prawdziwa perełka nad polskim wybrzeżem! Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda hotel Gołębiewski w Pobierowie, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej oraz do przeczytania wcześniejszych publikacji tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski pokoje
Galeria zdjęć 17

Pobierowo może być jedną z gwiazd tegorocznego sezonu

Rosnąca liczba turystów, nowe inwestycje i doskonałe warunki do wypoczynku sprawiają, że Pobierowo umacnia swoją pozycję na mapie polskiego wybrzeża. Choć Kołobrzeg i Sopot nadal pozostają jednymi z najbardziej rozpoznawalnych kurortów, to właśnie mniejsze miejscowości coraz skuteczniej konkurują o uwagę urlopowiczów. Wybudowanie się nowego obiektu we wsi - Hotelu Gołębiewski - także przyciągnie turystów. W obiekcie bowiem czeka duży aquapark Tropikana, który dostępny jest także dla osób z zewnątrz.

Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

Strefa besenów Gołębiewski Pobierowo
Galeria zdjęć 15
morze bałtyckie
Tadeusz Gołębiewski
morze