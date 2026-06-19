Już nie Kołobrzeg i Sopot. Ta nadmorska miejscowość zyskuje na popularności

Nowy hit wakacyjny nad Bałtykiem? To może być ulubiony kurort Polaków

Przez lata to największe nadmorskie kurorty, takie jak Kołobrzeg czy Sopot, były pierwszym wyborem turystów planujących urlop nad Bałtykiem. Coraz częściej jednak uwagę podróżnych przyciągają mniejsze miejscowości, które oferują spokojniejszą atmosferę, bliskość natury i szeroką bazę noclegową. Jednym z miejsc, które w ostatnich latach dynamicznie zyskuje na popularności, jest Pobierowo.

Miejscowość przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby szukające wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. W sezonie letnim miejscowość tętni życiem, ale wciąż zachowuje kameralny charakter, który odróżnia ją od największych kurortów.

Pobierowo przyciąga inwestorów

Jeszcze kilkanaście lat temu Pobierowo kojarzyło się głównie z niewielkimi pensjonatami i domkami letniskowymi. Dziś miejscowość może pochwalić się nowoczesnymi apartamentowcami, hotelami oraz rozwijającą się ofertą gastronomiczną.

Inwestorzy widzą potencjał w miejscowości, a wybudowanie tam największego hotelu w Polsce przez sieć Gołębiewski z pewnością pokazała tylko, że to prawdziwa perełka nad polskim wybrzeżem! Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda hotel Gołębiewski w Pobierowie, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej oraz do przeczytania wcześniejszych publikacji tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Pobierowo może być jedną z gwiazd tegorocznego sezonu

Rosnąca liczba turystów, nowe inwestycje i doskonałe warunki do wypoczynku sprawiają, że Pobierowo umacnia swoją pozycję na mapie polskiego wybrzeża. Choć Kołobrzeg i Sopot nadal pozostają jednymi z najbardziej rozpoznawalnych kurortów, to właśnie mniejsze miejscowości coraz skuteczniej konkurują o uwagę urlopowiczów. Wybudowanie się nowego obiektu we wsi - Hotelu Gołębiewski - także przyciągnie turystów. W obiekcie bowiem czeka duży aquapark Tropikana, który dostępny jest także dla osób z zewnątrz.

Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]