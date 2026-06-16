Hotel Gołębiewski Pobierowo otwarty. Ceny pobytów zaskoczyły gości

Dokładnie 10 czerwca 2026 roku miało miejsce oficjalne otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Tego wyjątkowego dnia mieliśmy okazję być w obiekcie i na żywo zobaczyć nadmorskiego giganta. Pełną relację znajdziecie tutaj: Odwiedziłam Hotel Gołębiewski w Pobierowie.

Nowy kolos przyciąga gości rozbudowaną strefą basenową, bogatą ofertą rekreacyjną oraz położeniem nad morzem. Duże zainteresowanie przełożyło się również na ceny noclegów - w sezonie letnim za pobyt dwóch osób dorosłych trzeba najczęściej zapłacić od około 1500 do nawet 1800 zł za noc, a w najpopularniejszych terminach stawki bywają jeszcze wyższe. Co ciekawe, teraz jednak w systemie rezerwacyjnym można znaleźć znacznie tańsze terminy, które pozwalają zarezerwować pobyt za wyraźnie niższą kwotę.

Gołębiewski ceny: jesienny pobyt nad morzem taniej

Osoby planujące krótki wypoczynek poza sezonem mogą znaleźć atrakcyjne oferty w hotelu Gołębiewski. Obiekt obniżył bowiem ceny, ale tylko w wybranych terminach w listopadzie, dzięki czemu nocleg dla dwóch osób dorosłych można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocyjna cena dotyczy zazwyczaj wybranych dni od poniedziałku do czwartku - weekendy są nieco droższe.

Dla osób, które mogą zaplanować wyjazd w środku tygodnia, jest to okazja do skorzystania z infrastruktury hotelowej bez konieczności ponoszenia kosztów typowych dla weekendowych czy letnich pobytów w nadmorskim gigancie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

20

Jesień nad morzem

Warto zauważyć, że jesienią nadmorskie kurorty przyciągają osoby szukające ciszy i odpoczynku z dala od wakacyjnych tłumów. Listopadowe pobyty pozwalają więc korzystać z atrakcji hotelowych w bardziej kameralnej atmosferze, a jednocześnie często wiążą się z niższymi cenami niż w sezonie letnim.

Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo