Inwestycja za miliony. Drogowcy stworzyli specjalne konstrukcje dla żab

Nowe drogi z dbałością o środowisko

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej często wiąże się z ingerencją w tereny od dawna zamieszkiwane przez dziką zwierzynę. Podobnie stało się w rejonie szczecińskich ulic Skwarnej i Stołczyńskiej, gdzie podczas prac przygotowawczych odkryto szlaki migracyjne chronionych gatunków płazów.

Wśród nich znajdują się między innymi ropucha szara oraz żaba wodna. Zwierzęta te wędrują w okresach swojej wzmożonej aktywności, przez co projektanci musieli zastosować takie rozwiązania, które zminimalizują ryzyko ich rozjechania przez przejeżdżające samochody.

– Inwestycje drogowe muszą uwzględniać nie tylko potrzeby kierowców i mieszkańców, ale również ochronę środowiska. W tym przypadku zastosowaliśmy rozwiązania pozwalające zachować ciągłość migracji płazów i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Ochronne płotki zatrzymają wędrówki płazów

W trakcie realizacji inwestycji zamontowano specjalistyczne bariery ochronne. Ich głównym celem jest skuteczne zablokowanie bezpośredniego wejścia płazów na jezdnię.

Zasada działania tych konstrukcji jest bardzo prosta. Zwierzęta napotykając na ogrodzenie, nie są w stanie wejść na drogę. Zamiast tego poruszają się wzdłuż bariery, aż dotrą do przygotowanego przepustu, którym bez problemu pokonują niebezpieczny obszar.

– To rozwiązanie stosowane wszędzie tam, gdzie trasy migracyjne zwierząt przecinają się z nową infrastrukturą drogową. Dzięki barierom ograniczamy ryzyko kolizji i chronimy lokalne siedliska cennych gatunków – wyjaśnia Piotr Zieliński.

Kompleksowa przebudowa ulic

Trwająca inwestycja to nie tylko troska o żyjące w okolicy płazy. Projekt zakłada budowę nowoczesnych jezdni, nowych miejsc parkingowych, a także ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Całkowitej modernizacji doczeka się również infrastruktura podziemna.

Dodatkowo zaplanowano odpowiednie urządzenie przyległego terenu, w tym zainstalowanie elementów małej architektury oraz posadzenie nowej zieleni.

Inwestycja za ponad 48 milionów złotych

Prace budowlane prowadzi Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, a łączny koszt tego przedsięwzięcia wynosi ponad 48,6 mln zł brutto. Kontrolę nad postępami prac sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Mimo że dla mieszkańców najważniejsza będzie nowa droga, jednym z najbardziej interesujących aspektów tego projektu pozostaną ukryte przed wzrokiem zabezpieczenia dla płazów. Dzięki temu inwestycja nie zamieni się w pułapkę bez wyjścia dla ropuch i żab, które od wielu lat migrują przez te tereny.

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