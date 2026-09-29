Rewolucyjne zmiany w systemie rowerów miejskich. Koniec z aplikacją, do floty trafi 150 elektryków

Koniec z aplikacją w systemie BikeS w Szczecinie

System BikeS szykuje się na potężne przekształcenia, które są efektem pierwszego od pięciu lat przetargu dotyczącego Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości ma być zdecydowanie łatwiejszy sposób na wypożyczenie jednośladu.

Do tej pory każdy użytkownik musiał najpierw zainstalować specjalną aplikację na swoim telefonie, ale ten obowiązek przejdzie wkrótce do historii. Wystarczy jedynie zeskanować kod QR naklejony na rowerze, który automatycznie przeniesie nas na odpowiednią stronę internetową. Po błyskawicznym zaakceptowaniu regulaminu oraz wpisaniu niezbędnych danych, od razu będziemy mogli rozpocząć jazdę.

Wypożyczanie miejskiego roweru przez kod QR

Taka innowacja ma być potężnym ułatwieniem zwłaszcza dla tych, którzy na jazdę decydują się rzadko lub chcą skorzystać z miejskiego jednośladu po raz pierwszy, bez tracenia czasu na formalności.

– Chcemy, aby dostęp do systemu BikeS był jeszcze prostszy i bardziej intuicyjny. Dzięki nowemu rozwiązaniu użytkownik będzie mógł wypożyczyć rower bez konieczności instalowania aplikacji, dosłownie w kilka chwil po zeskanowaniu kodu QR – wyjaśnia Dariusz Sadowski, rzecznik NiOL.

Zasada działania opłat będzie banalnie prosta: system zablokuje odpowiednią kwotę na koncie użytkownika, a po zakończeniu podróży pobierze tylko tyle, ile faktycznie trwała jazda, rozliczając rzeczywisty czas korzystania z pojazdu.

150 nowych rowerów elektrycznych dla szczecinian

Największy entuzjazm budzi jednak zapowiedź drastycznego powiększenia floty. Zgodnie z najnowszymi założeniami szczeciński system BikeS zasili przynajmniej 150 rowerów elektrycznych. Dodatkowo istnieje opcja powiększenia tego zamówienia o kolejną setkę e-rowerów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

– Rozbudowa floty rowerów elektrycznych to odpowiedź na rosnące zainteresowanie mieszkańców tego typu pojazdami. Chcemy, aby jeszcze więcej osób mogło wygodnie i szybko przemieszczać się po Szczecinie – podkreśla Dariusz Sadowski, rzecznik NiOL.

Brak stacji dokujących. Nowe rozwiązania i bezpieczeństwo w Szczecinie

Wielkie zmiany dotkną też tradycyjnych pojazdów, ponieważ w 750 z nich zamontowane zostaną całkowicie nowe zabezpieczenia. Pojawiające się we flocie elektryki to już IV generacja rowerów miejskich, która będzie posiadała zintegrowaną blokadę zamontowaną na tylnym kole.

Dla użytkowników oznacza to ogromną wolność, ponieważ odpada konieczność odstawiania roweru do specjalnej stacji dokującej, co ułatwi i przyspieszy zwrot pojazdu. Jednocześnie zarządcy systemu zapewniają, że cała flota BikeS nadal będzie spójna pod kątem wizualnym i kolorystycznym.

Cały pakiet zaplanowanych modernizacji ma sprawić, że miejskie rowery w Szczecinie staną się wygodniejsze i przystępniejsze nie tylko dla samych szczecinian, ale i dla przybywających turystów.

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