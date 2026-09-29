W Szczecinie brakuje miejsc w akademikach. Studenci wpisywani na listy rezerwowe. Ile trzeba kosztuje pokój w domu studenckim?

Uczelnie w Szczecinie mają za mało miejsc w akademikach

Szczecińskie uczelnie kształcą aktualnie około 30 tysięcy żaków. Niestety, w domach studenckich przygotowano jedynie nieco ponad pięć tysięcy miejsc noclegowych. Taka sytuacja sprawia, że szansę na zakwaterowanie w uczelnianym budynku ma zaledwie ułamek przyjezdnych osób.

Największą liczbę miejsc w domach studenckich posiada Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Uczelnia ta ma do dyspozycji aż siedem budynków, w których łącznie znajduje się blisko 3 tysiące łóżek. Władze placówki informują jednak, że nie ma już wolnych pokoi, a nowi kandydaci dopisywani są do list oczekujących.

Emilia Kujawa, która pełni funkcję rzeczniczki ZUT, potwierdza, że baza noclegowa jest w pełni wykorzystana i dlatego uczelnia zdecydowała się na stworzenie list rezerwowych. Koniec kwaterowania przewidziano na połowę października, wtedy ostatecznie okaże się, kto otrzyma miejsce w akademiku.

ZUT w Szczecinie chwali się sukcesem rekrutacyjnym

Liczba studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wynosi aktualnie 7680 osób. Wśród nich jest około 2300 żaków rozpoczynających naukę na pierwszym roku. Władze uczelni zwracają uwagę, że rekordowa rekrutacja bezpośrednio przekłada się na lawinę podań o miejsce w domu studenckim.

Jeszcze niedawno studenci innych szczecińskich uczelni mogli liczyć na wolne pokoje w akademikach ZUT-u. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku taka opcja będzie raczej niedostępna, a przynajmniej bardzo utrudniona ze względu na tłok.

Ceny za pokój w akademikach w Szczecinie

Opłaty za mieszkanie w uczelnianych budynkach są uzależnione od warunków oraz tego, z iloma osobami dzielimy przestrzeń. W domach studenckich ZUT najtańsza opcja, czyli łóżko w pokoju wieloosobowym, kosztuje 600 zł miesięcznie, natomiast za popularne „jedynki” trzeba zapłacić około 1100 zł.

Cenniki różnią się w zależności od konkretnej uczelni. Uniwersytet Szczeciński dysponuje obecnie 1090 miejscami rozmieszczonymi w czterech budynkach. Ta liczba jest mniejsza niż w poprzednich latach, ponieważ akademik „Belferek” musiał zostać zamknięty na czas trwających prac remontowych.

Najwyższy komfort zapewniają niedawno odnowione domy studenckie „Portowiec” i „Kordecki”. W „Kordeckim” miesięczny koszt utrzymania waha się od 820 do 950 zł. Z kolei w „Portowcu” pokój jednoosobowy wyposażony we własną łazienkę wyceniono na 900 zł, a za miejsce w „dwójce” zapłacimy 800 zł.

Bardziej przystępne ceny znajdziemy w domu studenckim „Bakałarz”. Łóżko w pokoju przeznaczonym dla dwóch osób kosztuje tam od 680 do 720 zł, a miejsce w pokoju trzyosobowym to wydatek rzędu 650 zł miesięcznie.

Politechnika Morska w Szczecinie rozdała wszystkie miejsca

Studenckie Domy Marynarza należące do Politechniki Morskiej oferowały 673 łóżka i ani jedno nie jest już wolne. Warto zauważyć, że nowo przyjętym żakom przydzielono zaledwie 219 z tych miejsc.

Politechnika Morska może pochwalić się liczbą około 3,5 tysiąca studentów, a na pierwszy rok przyjęto ponad tysiąc z nich. Statystyki pokazują bezlitośnie: tylko co piąty „kot” ma szansę zamieszkać w uczelnianym akademiku.

Miesięczne opłaty w domach studenckich Politechniki Morskiej startują od 600 zł za pokój przeznaczony dla trzech osób. Zakwaterowanie w „dwójce” kosztuje od 660 do 814 zł, z kolei decydując się na samodzielny pokój, należy przygotować od 780 do 875 zł.

Szczecińskie uczelnie pomagają najbiedniejszym studentom

Władze uczelni nie zapominają o osobach, które zmagają się z problemami finansowymi. Studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pobierający stypendium socjalne mają prawo ubiegać się o specjalny dodatek mieszkaniowy. Kwota wsparcia wynosi 800 zł każdego miesiąca.

Władze szczecińskiej uczelni zapewniają, że w określonych sytuacjach wspomniany dodatek niemal w całości refunduje koszty utrzymania w domu studenckim. Od nowego roku akademickiego limit dochodów uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego zostanie podniesiony z 1900 zł do mniej więcej 2100 zł netto na osobę w rodzinie.

Walka o akademiki w Szczecinie trwa

Pokoje w domach studenckich znikają w mgnieniu oka, a same władze szczecińskich uczelni nie ukrywają, że w tym roku popyt znacznie przewyższa ten z ubiegłych lat. Dla dużej grupy żaków oznacza to niepewność i długie czekanie na listach rezerwowych albo konieczność poszukiwania drogich mieszkań do wynajęcia w Szczecinie. Wygląda na to, że znalezienie taniego lokum będzie prawdziwym testem dla tysięcy młodych ludzi w nowym roku akademickim.

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