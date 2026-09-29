Wyciek chemikaliów na terenie jednostki wojskowej! Pracownik zatruł się oparami

Wyciek substancji chemicznej w jednostce wojskowej

Do zdarzenia doszło we wtorek, 29 września po południu na terenie jednostki wojskowej w Złocieńcu. W wyniku wycieku substancji chemicznej pojawiło się zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.

Jak nieoficjalnie ustaliło Radio ESKA, podczas zdarzenia ucierpiał pracownik firmy zewnętrznej. Mężczyzna zatruł się oparami. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.

Na miejsce skierowano łącznie osiem zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę zajmującą się ratownictwem chemiczno-ekologicznym.

Pierwsi na miejscu pojawili się strażacy Wojskowej Straży Pożarnej. Szybko okazało się jednak, że do skutecznego opanowania sytuacji potrzebne będą dodatkowe, specjalistyczne siły.

– Pierwszym pododdziałem, który zareagował, była nasza Wojskowa Straż Pożarna. Jednak posiadane przez nią środki nie były wystarczające, dlatego we współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ze Szczecina udało się zneutralizować zagrożenie – mówi kpt. Paweł Wyrzykowski, oficer prasowy 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu.

Zagrożenie zostało zneutralizowane

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i podjęli działania mające na celu neutralizację wycieku. Do akcji wykorzystano specjalistyczne siły i środki przeznaczone do działań w przypadku zagrożeń chemicznych.

Ostatecznie zagrożenie udało się opanować.

Najpoważniejszym skutkiem zdarzenia było zatrucie oparami pracownika firmy zewnętrznej. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu pracowało łącznie osiem zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego ze Szczecina.