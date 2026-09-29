Wyciek chemikaliów na terenie jednostki wojskowej! Pracownik zatruł się oparami

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-29 17:40

Niebezpieczna sytuacja na terenie jednostki wojskowej w Złocieńcu w Zachodniopomorskiem. We wtorek po południu doszło tam do wycieku substancji chemicznej. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio ESKA, poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej, który zatruł się oparami. Na miejsce skierowano osiem zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zagrożenie udało się zneutralizować.

Strażacy w kombinezonach ochronnych przy wycieku na stacji paliw. O akcji w Złocieńcu przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: KP PSP Sochaczew/ Materiały prasowe zdj.ilustracyjne

Wyciek substancji chemicznej w jednostce wojskowej

Do zdarzenia doszło we wtorek, 29 września po południu na terenie jednostki wojskowej w Złocieńcu. W wyniku wycieku substancji chemicznej pojawiło się zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.

Jak nieoficjalnie ustaliło Radio ESKA, podczas zdarzenia ucierpiał pracownik firmy zewnętrznej. Mężczyzna zatruł się oparami. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.

Na miejsce skierowano łącznie osiem zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę zajmującą się ratownictwem chemiczno-ekologicznym.

Pierwsi na miejscu pojawili się strażacy Wojskowej Straży Pożarnej. Szybko okazało się jednak, że do skutecznego opanowania sytuacji potrzebne będą dodatkowe, specjalistyczne siły.

– Pierwszym pododdziałem, który zareagował, była nasza Wojskowa Straż Pożarna. Jednak posiadane przez nią środki nie były wystarczające, dlatego we współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ze Szczecina udało się zneutralizować zagrożenie – mówi kpt. Paweł Wyrzykowski, oficer prasowy 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu.

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Zagrożenie zostało zneutralizowane

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i podjęli działania mające na celu neutralizację wycieku. Do akcji wykorzystano specjalistyczne siły i środki przeznaczone do działań w przypadku zagrożeń chemicznych.

Ostatecznie zagrożenie udało się opanować.

Najpoważniejszym skutkiem zdarzenia było zatrucie oparami pracownika firmy zewnętrznej. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu pracowało łącznie osiem zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego ze Szczecina.

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