Hotel Gołębiewski poza sezonem. Takie są ceny

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył się oficjalnie dokładnie 10 czerwca 2026 roku, a my mieliśmy okazję być na miejscu - Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Wielkie otwarcie przyciągnęło do obiektu mnóstwo osób i przez cały okres wakcji chętnych na wizyty nie brakowało. Jak wiadomo, ceny nie należały do najniższych i według wielu osób były wygórowane. Oczywiście, nie jest to najtańszy hotel nad polskim morzem, lecz warto zwrócić uwagę na to, co idzie za taką ceną - mnóstwo atrakcji, duża strefa basenów, strefa dla dzieci, kilka restauracji itd.

Jednak w związku z tym, że sezon wakacyjny już się zakończył, ceny są nieco niższe, ale nadal jest to kwota dla sporej części społeczeństwa niestety nieosiągalna. Ile kosztuje nocleg w Gołębiewskim jesienią?

Gołębiewski Pobierowo na jesień. Tyle kosztuje noc

Osoby, które chcą odpocząć jesienią w luksusowym gigancie nad morzem muszą liczyć się nadal z sporym wydatkiem. Weekend dla dwóch osób dorosłych w październiku zaczyna się od 2 869,05 zł w przypadku oferty bezzwrotnej. 3 085 zł kosztuje pobyt w ofercie elastycznej - z możliwością odwołania - wówczas goście wpłacają 30% zadatku. Nieco taniej pobyt wychodzi w środku tygodnia. Od wtorku do czwartku dwie osoby dorosłe zapłacą za nocleg 2 336,16 zł lub 2 512 zł w ofercie elastycznej.

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Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Gdzie jesienią na wakacje?

Jesień wcale nie musi oznaczać końca sezonu urlopowego. Wręcz przeciwnie – to dobry moment na wyjazd, zwłaszcza jeśli zależy nam na mniejszym tłoku i często niższych cenach niż w szczycie wakacji. We wrześniu i październiku można postawić zarówno na polskie wybrzeże i górskie miejscowości, jak i na zagraniczne kierunki, gdzie wciąż można liczyć na wysokie temperatury. Ciepła pogoda czeka m.in. na południu Europy, a osoby szukające bardziej egzotycznych wakacji mogą rozważyć Turcję, Egipt czy Wyspy Kanaryjskie.