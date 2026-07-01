Inauguracja MUTI – czyli darmowego uniwersytetu letniego dla młodzieży

To pionierski, całkowicie darmowy program skierowany do uczniów szkół średnich z całego kraju, którzy chcą poczuć prawdziwy smak studenckiego życia i przetestować uczelnię, zanim podejmą decyzję o wyborze kierunku studiów.

Program

10:00 – Powitanie studentów i gości

10:05 – Przywitanie Prorektora ds. kształcenia oraz Prorektora ds. organizacji i współpracy z gospodarką Gaudeamus igitur - hymn akademicki

10:10 – Uroczyste otwarcie uroczystości przez władze ZUT

10:15 – Wykład inauguracyjny: Chemia miłości czy miłość do chemii? prof. dr hab. inż. Agata Markowska Szczupak

10:30 – Immatrykulacja studentów MUTI

10.55 - Informacje organizacyjne

Przetestuj uczelnię w 10 dni

MUTI to skondensowany, trwający 9 dni roboczych uniwersytet letni. Program powstał w odpowiedzi na realne potrzeby starszej młodzieży i ich rodziców. Zamiast nudnych wykładów, ZUT stawia na absolutną praktyczność i zasadę powiedz sprawdzam.

Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić aż 11 wydziałów, wejść do nowoczesnych laboratoriów i samodzielnie sprawdzić, co kryje się pod zagadkowymi nazwami kierunków.

Wzruszające przesłanie rodziców poległego bohatera