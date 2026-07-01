Inauguracja MUTI – czyli darmowego uniwersytetu letniego dla młodzieży

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-07-01 12:11

W sobotę [04.07] o 10:00 w Audytorium im. prof. Skoczowskiego przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie odbędzie się oficjalne rozpoczęcie Młodzieżowego Uniwersytetu Technologiczno-Innowacyjnego.

Uśmiechnięta młodzież przy stole z pomocami naukowymi na tle ścianki ZUT. O MUTI przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Fot. Jerzy Muszyński/ZUT/ Materiały prasowe

To pionierski, całkowicie darmowy program skierowany do uczniów szkół średnich z całego kraju, którzy chcą poczuć prawdziwy smak studenckiego życia i przetestować uczelnię, zanim podejmą decyzję o wyborze kierunku studiów.

Program

  • 10:00 – Powitanie studentów i gości
  • 10:05 – Przywitanie Prorektora ds. kształcenia oraz Prorektora ds. organizacji i współpracy z gospodarką Gaudeamus igitur - hymn akademicki
  • 10:10 – Uroczyste otwarcie uroczystości przez władze ZUT
  • 10:15 – Wykład inauguracyjny: Chemia miłości czy miłość do chemii? prof. dr hab. inż. Agata Markowska Szczupak
  • 10:30 – Immatrykulacja studentów MUTI
  • 10.55 - Informacje organizacyjne

Przetestuj uczelnię w 10 dni

MUTI to skondensowany, trwający 9 dni roboczych uniwersytet letni. Program powstał w odpowiedzi na realne potrzeby starszej młodzieży i ich rodziców. Zamiast nudnych wykładów, ZUT stawia na absolutną praktyczność i zasadę powiedz sprawdzam.

Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić aż 11 wydziałów, wejść do nowoczesnych laboratoriów i samodzielnie sprawdzić, co kryje się pod zagadkowymi nazwami kierunków.

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