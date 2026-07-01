Rowerzysta chciał dojechać do Szczecina drogami ekspresowymi S6 i S3

Wówczas 29-latek otrzymał mandat i został wyprowadzony na drogę boczną.

Niestety, mężczyzna zignorował polecenia i ponownie wjechał na drogę ekspresową, kontynuując jazdę w kierunku Szczecina. Tym razem na drodze S3 interweniowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, którzy ponownie ukarali 29-latka mandatem karnym - mówi Martyna Kowalska z Policji w Goleniowie.

Za jazdę na rowerze po drodze ekspresowej grozi mandat w wysokości 250 złotych.