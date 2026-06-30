Patrol ESKA Summer City bawił się w Kołobrzegu!

Choć pogoda tym razem nie dopisała to w Hotelu Factory Resort panowała pozytywna atmosfera.

Nie brakowało emocjonujących konkursów z super nagrodami, w których uczestnicy chętnie sprawdzali swoje siły. Każdy, kto dołączył do naszej pomarańczowej strefy, miał okazję zgarnąć kultowe, eskowe gadżety – idealne na plażę i letnie spacery. Energia, uśmiechy od ucha do ucha, głośna muzyka, animacje i wspólne tańce towarzyszyły nam przez cały wieczór!

Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji - również piana party!

Sprawdźcie galerię i odszukajcie się na zdjęciach!

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