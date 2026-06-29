ESKA Music Tour 2026 w Kołobrzegu

Ostatni weekend czerwca był naprawdę gorący! To za sprawą zarówno pogody, jak i ESKA Music Tour 2026. Koncerty odbyły się 28 czerwca na placu przy latarni morskiej.

Gwiazdą wieczoru był zespół IRA z Arturem Gadowskim na czele. Grupa od ponad trzech dekad pozostaje jedną z najważniejszych formacji rockowych w Polsce. Publiczność usłyszała między innymi taki hit jak One jest ze snu.

Obok rockowych brzmień pojawił się także nowoczesny pop. Na scenie wystąpiła Bryska, której utwory od kilku lat regularnie podbijają listy przebojów i serwisy streamingowe. Artystka zdobyła popularność dzięki takim piosenkom jak Lato (pocałuj mnie), Odbicie czy Mam kogoś lepszego.

Całą imprezę poprowadził Michał Hańczak.

Na miejscu obecna była też pomarańczowa ekipa Radia ESKA. Były koncerty, konkursy i mnóstwo gadżetów.