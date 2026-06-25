Odliczanie do otwarcia Holiday Parku Szczecin trwa!

Holiday Park Szczecin wraca z potężną dawką adrenaliny, strefą relaksu oraz zupełnymi nowościami, które zaskoczą nawet stałych bywalców. Z miasteczka będziecie mogli korzystać już od jutra [26.06] od godziny 12:00!
Pierwsza taka atrakcja w Polsce - i to w Holiday Parku w Szczecinie!
Pojawi się Drifting Arena - specjalna przestrzeń z elektrycznymi samochodzikami, na której będzie można szaleć i obracać się wokół własnej osi.
Sami wiemy, że podczas testów świetnie się bawiliśmy - zdradza z uśmiechem Mariusz Gurgul, współorganizator Holiday Park Szczecin.
Co ważne, atrakcja nie ma barier wiekowych.
Teren przy ulicy Tadeusza Wendy w Szczecinie w tym roku zyskał zupełnie nowy układ przestrzenny, dzięki czemu nawet osoby, które odwiedzają park regularnie, poczują powiew świeżości. Na gości czeka zbalansowana oferta: od ekstremalnych przeżyć po rodzinny relaks.
Możecie skorzystać z:
- Booster Maxxx
- Spinning Mouse
- Loop Fighter
- Crazy Jumbo
- Miami Beach
- Lach Freu Haus – Dom przygód
- Karuzela dziecieca
- Break Dance
- Space Flyer
- Racing Coaster
- Autodrom
- Trampoliny
- Kule wodne
- Bungee
Słynne koło widokowe, które stało się już wakacyjną tradycją miasta
Wheel of Szczecin to jedno z największych kół widokowych w Polsce (55 metrów wysokości). Z tej perspektywy widać zapierającą dech w piersiach panoramę miasta.
Strefa chilloutu
Powstanie strefa plażowa z leżakami. To miejsce spotkań, gdzie będzie można zjeść coś pysznego, napić się czegoś chłodnego i po prostu odpocząć w promieniach słońca.
Organizatorzy przygotowali duże ułatwienie logistyczne. W tym roku pojawią się elektroniczne tokeny. Dzięki temu będzie można mieć je zawsze przy sobie – w swoim smartfonie. Przy atrakcji wystarczy szybki skan. Można je przesyłać bliskim lub podarować komuś w prezencie.
Holiday Park Szczecin będzie otwarty przez całe wakacje, czyli do 30 sierpnia!
Dodatkowo Holiday Park Szczecin jest partnerem akcji ESKA SUMMER CITY w Szczecinie i regionie!
Pomarańczowy patrol spotkacie na miejscu już w sobotę [27.06]! Do zobaczenia!