Odliczanie do otwarcia Holiday Parku Szczecin trwa!

Holiday Park Szczecin wraca z potężną dawką adrenaliny, strefą relaksu oraz zupełnymi nowościami, które zaskoczą nawet stałych bywalców. Z miasteczka będziecie mogli korzystać już od jutra [26.06] od godziny 12:00!

Pierwsza taka atrakcja w Polsce - i to w Holiday Parku w Szczecinie!

Pojawi się Drifting Arena - specjalna przestrzeń z elektrycznymi samochodzikami, na której będzie można szaleć i obracać się wokół własnej osi.

Sami wiemy, że podczas testów świetnie się bawiliśmy - zdradza z uśmiechem Mariusz Gurgul, współorganizator Holiday Park Szczecin.

Co ważne, atrakcja nie ma barier wiekowych.

Teren przy ulicy Tadeusza Wendy w Szczecinie w tym roku zyskał zupełnie nowy układ przestrzenny, dzięki czemu nawet osoby, które odwiedzają park regularnie, poczują powiew świeżości. Na gości czeka zbalansowana oferta: od ekstremalnych przeżyć po rodzinny relaks.

Możecie skorzystać z:

Booster Maxxx

Spinning Mouse

Loop Fighter

Crazy Jumbo

Miami Beach

Lach Freu Haus – Dom przygód

Karuzela dziecieca

Break Dance

Space Flyer

Racing Coaster

Autodrom

Trampoliny

Kule wodne

Bungee

Słynne koło widokowe, które stało się już wakacyjną tradycją miasta

Wheel of Szczecin to jedno z największych kół widokowych w Polsce (55 metrów wysokości). Z tej perspektywy widać zapierającą dech w piersiach panoramę miasta.

Strefa chilloutu

Powstanie strefa plażowa z leżakami. To miejsce spotkań, gdzie będzie można zjeść coś pysznego, napić się czegoś chłodnego i po prostu odpocząć w promieniach słońca.

Organizatorzy przygotowali duże ułatwienie logistyczne. W tym roku pojawią się elektroniczne tokeny. Dzięki temu będzie można mieć je zawsze przy sobie – w swoim smartfonie. Przy atrakcji wystarczy szybki skan. Można je przesyłać bliskim lub podarować komuś w prezencie.

Holiday Park Szczecin będzie otwarty przez całe wakacje, czyli do 30 sierpnia!

Dodatkowo Holiday Park Szczecin jest partnerem akcji ESKA SUMMER CITY w Szczecinie i regionie!

Pomarańczowy patrol spotkacie na miejscu już w sobotę [27.06]! Do zobaczenia!

Wakacje w mieście: Klub Żeglarski Horn zaprasza