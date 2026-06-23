​Choć formę robi się na lata, a nie na lato - to przed wakacjami można jeszcze uratować sytuację

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-06-23 14:24

Podajemy przepis na poprawę sylwetki!

Mięśnie brzucha. Jak wyrobić widoczne mięśnie brzucha?
Autor: Getty Images

Przede wszystkim - osoby, które nie dosypiają wyglądają na spuchnięte ze względu na podwyższony kortyzol. Robimy trening na pompę mięśniową, czyli pompujemy sobie dzień przed plażą mięśni, czyli zakres powtórzeń 10 nawet do 20. 2-3 rundy na maszynie jak te mięśnie napełnią się sarkoplazmą, więc dzień później będą troszkę wyglądały wydajniej - mówi Mateusz Władkowski - szczeciński trener i dietetyk.

Oprócz tego, warto wyeliminować z diety produkty wywołujące wzdęcia.

Prosty trening na mięśnie brzucha
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