​Choć formę robi się na lata, a nie na lato - to przed wakacjami można jeszcze uratować sytuację

Przede wszystkim - osoby, które nie dosypiają wyglądają na spuchnięte ze względu na podwyższony kortyzol. Robimy trening na pompę mięśniową, czyli pompujemy sobie dzień przed plażą mięśni, czyli zakres powtórzeń 10 nawet do 20. 2-3 rundy na maszynie jak te mięśnie napełnią się sarkoplazmą, więc dzień później będą troszkę wyglądały wydajniej - mówi Mateusz Władkowski - szczeciński trener i dietetyk.