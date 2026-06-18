Hotel Gołębiewski w Pobierowie przeżywa oblężenie. Sołtys mówi o prawdziwych pielgrzymkach

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Otwarcie Hotelu Gołębiewski przyciągnęło tłumy do Pobierowa
Wyczekiwane od lat oficjalne otwarcie kompleksu Gołębiewski w Pobierowie odbyło się 10 czerwca 2026 roku. Już w dniu inauguracji widać było, że gigantyczny nadmorski resort budzi ciekawość nie tylko u zarejestrowanych gości, ale także wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. Potężny gmach zlokalizowany w pasie nadmorskim szybko stał się lokalną atrakcją, przyciągając liczne rzesze ludzi chcących z bliska przyjrzeć się nowej inwestycji.
Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było
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Skala zainteresowania nowym obiektem przeszła najśmielsze oczekiwania, a sytuacja zaczęła przypominać prawdziwe pospolite ruszenie. Miejscowa sołtys wprost określiła zjawisko mianem „pielgrzymek”, zwracając uwagę na wzmożony ruch w regionie. Tysiące ludzi regularnie zjeżdża na wybrzeże wyłącznie po to, by na własne oczy zobaczyć monumentalną budowlę. Z perspektywy lokalnych przedsiębiorców to jednak doskonała wiadomość, ponieważ dodatkowy napływ przyjezdnych oznacza wyraźne ożywienie handlu i usług w kurorcie.
Patrząc na liczbę ludzi, którzy chcą zobaczyć hotel, to powiem pani, że są to "pielgrzymki". Drogi są oblegane. Niektórzy specjalnie przyjeżdżają, ale miejscowi też są ciekawi - mówiła pani sołtys dla portalu natemat.pl.
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Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]
Jakie atrakcje oferuje Hotel Gołębiewski w Pobierowie?
Kompleks Gołębiewski to potężne przedsięwzięcie, które gwarantuje przyjezdnym szeroki wachlarz rozrywek i najwyższy standard usług. Wielkoformatowy budynek kryje w sobie mnóstwo nowoczesnych udogodnień i luksusowych stref relaksu. Wśród kluczowych elementów oferty znajdują się:
- Przestronne pokoje oraz apartamenty, w większości z bezpośrednim widokiem na Morze Bałtyckie,
- Cztery zróżnicowane restauracje tematyczne, serwujące dania inspirowane światową gastronomią,
- Nowoczesny kompleks SPA & Wellness stworzony z myślą o pełnej regeneracji,
- Szeroki program animacyjny dedykowany zarówno najmłodszym, jak i dorosłym,
- Rozbudowany park wodny Tropikana,
- Dedykowane sale zabaw oraz specjalne strefy rekreacyjne dla dzieci,
- Prywatne, wygodne zejście wprost na piaszczystą plażę.