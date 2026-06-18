Hotel Gołębiewski w Pobierowie przeżywa oblężenie. Sołtys mówi o prawdziwych pielgrzymkach

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-18 8:54

Nowo otwarty Hotel Gołębiewski w Pobierowie budzi ogromne zainteresowanie nie tylko wśród gości, ale i zwykłych ciekawskich. Ten gigantyczny obiekt zlokalizowany tuż przy bałtyckiej plaży przyciąga tłumy, a sołtys nadmorskiej miejscowości wprost mówi o „pielgrzymkach” turystów chcących zobaczyć nadmorskiego kolosa z bliska.

Otwarcie Hotelu Gołębiewski przyciągnęło tłumy do Pobierowa

Wyczekiwane od lat oficjalne otwarcie kompleksu Gołębiewski w Pobierowie odbyło się 10 czerwca 2026 roku. Już w dniu inauguracji widać było, że gigantyczny nadmorski resort budzi ciekawość nie tylko u zarejestrowanych gości, ale także wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. Potężny gmach zlokalizowany w pasie nadmorskim szybko stał się lokalną atrakcją, przyciągając liczne rzesze ludzi chcących z bliska przyjrzeć się nowej inwestycji.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

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Zainteresowanie Hotelem Gołębiewski zaskakuje władze wsi. Tłumy blokują drogi

Skala zainteresowania nowym obiektem przeszła najśmielsze oczekiwania, a sytuacja zaczęła przypominać prawdziwe pospolite ruszenie. Miejscowa sołtys wprost określiła zjawisko mianem „pielgrzymek”, zwracając uwagę na wzmożony ruch w regionie. Tysiące ludzi regularnie zjeżdża na wybrzeże wyłącznie po to, by na własne oczy zobaczyć monumentalną budowlę. Z perspektywy lokalnych przedsiębiorców to jednak doskonała wiadomość, ponieważ dodatkowy napływ przyjezdnych oznacza wyraźne ożywienie handlu i usług w kurorcie.

Patrząc na liczbę ludzi, którzy chcą zobaczyć hotel, to powiem pani, że są to "pielgrzymki". Drogi są oblegane. Niektórzy specjalnie przyjeżdżają, ale miejscowi też są ciekawi - mówiła pani sołtys dla portalu natemat.pl.

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Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski pokoje
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Jakie atrakcje oferuje Hotel Gołębiewski w Pobierowie?

Kompleks Gołębiewski to potężne przedsięwzięcie, które gwarantuje przyjezdnym szeroki wachlarz rozrywek i najwyższy standard usług. Wielkoformatowy budynek kryje w sobie mnóstwo nowoczesnych udogodnień i luksusowych stref relaksu. Wśród kluczowych elementów oferty znajdują się:

  • Przestronne pokoje oraz apartamenty, w większości z bezpośrednim widokiem na Morze Bałtyckie,
  • Cztery zróżnicowane restauracje tematyczne, serwujące dania inspirowane światową gastronomią,
  • Nowoczesny kompleks SPA & Wellness stworzony z myślą o pełnej regeneracji,
  • Szeroki program animacyjny dedykowany zarówno najmłodszym, jak i dorosłym,
  • Rozbudowany park wodny Tropikana,
  • Dedykowane sale zabaw oraz specjalne strefy rekreacyjne dla dzieci,
  • Prywatne, wygodne zejście wprost na piaszczystą plażę.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski - wielkie otwarcie [ZDJĘCIA]
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