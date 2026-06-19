Hotel Gołębiewski w Pobierowie napędza gospodarkę. Lokalni przedsiębiorcy zachwyceni

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Oficjalne otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie miało miejsce 10 czerwca 2026 roku. Przez długi czas inwestycja budziła spore kontrowersje i spotykała się z krytyką ze względu na rozmiar obiektu wznoszonego w otoczeniu przyrody i tuż nad brzegiem Bałtyku. Mimo to gigantyczny kompleks rozpoczął działalność, a zaledwie po kilku tygodniach okoliczni biznesmeni przyznają, że jego powstanie przyniosło im korzyści.

Nowy impuls dla turystyki w Pobierowie

Jak się okazuje, uruchomienie gigantycznego kompleksu Gołębiewski w Pobierowie mocno wpłynęło na sezonowy ruch turystyczny w tej części wybrzeża. Miejscowość, która od zawsze żyła z letnich wczasowiczów, szybko zanotowała wyraźny wzrost liczby gości, co chętnie potwierdzają sami mieszkańcy. Gospodarze mniejszych obiektów noclegowych, restauratorzy i usługodawcy zauważają, że potężny hotel stał się magnesem, który przyciąga nad morze kolejne grupy wczasowiczów.

Ja mam już rezerwacje praktycznie do połowy września. A w czerwcu mam full gości, co wcześniej mi się nie zdarzyło. Nigdy nie miałam tak zapełnionego grafiku, jak w tej chwili

Zauważyliśmy większą liczbę telefonów i rezerwacji. Ja już od Bożego Ciała zaczęłam wysoki sezon. Nigdy w czerwcu nie miałam tylu gości, co teraz. Dla mnie to bardzo duża różnica z poprzednimi latami. Odczułam bardzo, że ten hotel się otworzył. Nie ukrywajmy, on używa logo Pobierowa, a to jest reklama dla nas wszystkich. Dlatego, pomimo że wszyscy go krytykowali, gdy się budował, my, mieszkańcy, uważamy, że to był strzał w dziesiątkę

- relacjonowali portalowi natemat.pl lokalni przedsiębiorcy.

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Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Efekt domina na lokalnym rynku w Pobierowie

Pojawienie się hotelu Gołębiewski w Pobierowie działa na zasadzie efektu "spillover", z którego czerpie szeroko rozumiana branża turystyczna. Oznacza to w praktyce następujące zjawiska:

zauważalny wzrost gości w miejscowych lokalach gastronomicznych

większe zainteresowanie dodatkowymi atrakcjami i formami rekreacji

dłuższe pobyty letników w okolicznych miejscowościach.

Należy zauważyć, że otwarcie tak dużego obiektu zmieniło również profil turystów. Do Pobierowa docierają nie tylko pojedyncze osoby, ale także liczne rodziny i większe grupy zainteresowane bogatą ofertą wypoczynkową. Okoliczne punkty usługowe muszą zatem reagować na rosnące zapotrzebowanie – od dostosowywania godzin pracy po wprowadzanie bardziej zróżnicowanych propozycji kulinarnych.