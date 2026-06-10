Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie otwarty. Wnętrza ociekają luksusem, ale są też minusy

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przypomina ogromne miasto turystyczne

Ten nadmorski gigant wykracza poza standardy zwykłego obiektu wypoczynkowego, przypominając raczej tętniącą życiem miejscowość. Od samego progu hotelu Gołębiewski w Pobierowie gości wita monumentalna przestrzeń z potężnymi korytarzami oraz halą recepcyjną, której rozmiary pozwoliłyby na organizację kameralnego koncertu. Jak zauważa przebywająca na miejscu reporterka „Super Expressu”, „Człowiek czuje się jak w luksusowym kurorcie gdzieś na południu Europy”.

Cały wystrój opiera się na wyjątkowym bogactwie widocznym w każdym zakątku tego wielkiego obiektu. Korytarze zdobią szkarłatne wykładziny, pod sufitami wiszą potężne kryształowe żyrandole, a liczne eleganckie detale dopełniają obrazu przepychu. Wszystko zaprojektowano tu w jednym celu, aby zszokować odwiedzających.

Lobby i baseny w Gołębiewskim. Turyści znajdą tu potężną strefę spa

Kompleks wczasowy przygotował dla odwiedzających rozbudowane zaplecze kulinarne, dostosowane do różnorodnych potrzeb. Można tu zjeść w prestiżowej sali lub zdecydować się na błyskawiczną przekąskę. Główna przestrzeń zaprojektowana jest z takim rozmachem, że nawet przy sporym natężeniu ruchu zachowuje pełną swobodę i brak ścisku.

Najwięcej pozytywnych reakcji wywołuje jednak potężne centrum odnowy biologicznej. Goście mają do dyspozycji sauny, tężnie solankowe, przestrzenie do wypoczynku oraz pokaźny basen zewnętrzny, który latem przyciągnie największe tłumy urlopowiczów. Wszystkie elementy zrealizowano tu z ogromnym rozmachem.

Pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Widok na Bałtyk zachwyca

Przedstawicielka mediów miała okazję obejrzeć kilka dostępnych apartamentów, które charakteryzują się bardzo imponującym metrażem. Wnętrza wyposażono w wielkie łóżka i obszerne łazienki, ale prawdziwą perłą tych pomieszczeń są tarasy skierowane na morze. Ten pejzaż stanowi największą zaletę całego budynku.

Dostęp do plaży w Pobierowie. Turyści muszą pokonać strome schody

Nowy ośrodek wypoczynkowy zlokalizowano blisko lasu oraz piaszczystego brzegu Morza Bałtyckiego. Niestety, aby dostać się na samą plażę, wczasowicze zmuszeni są zejść po dość wąskich i wymagających schodach. Taka przeszkoda stanowi zauważalny problem dla starszych kuracjuszy oraz rodziców z wózkami, co odnotowano jako drobny minus.

Cennik parkingu przy hotelu Gołębiewski może odstraszyć kierowców

Właściciele gigantycznego kompleksu wybudowali ogromny plac postojowy, zdolny pomieścić pojazdy turystów. Radość kierowców z łatwego parkowania szybko jednak mija, gdyż stawka za godzinę postoju wynosi aż sześć złotych. Opłata ta plasuje się w ścisłej czołówce najwyższych nad polskim morzem.

Hotel Gołębiewski zmienia wybrzeże. Obiekt w Pobierowie przyciągnął tłumy

Otwarcie tego potężnego gmachu w Pobierowie bez wątpienia wpłynie na całkowitą zmianę charakteru lokalnej turystyki. Obiekt kusi luksusem i przestrzenią, która już w dniu oficjalnej inauguracji zgromadziła mnóstwo ciekawskich wczasowiczów. Pokoje rozchodzą się błyskawicznie w ramach pierwszych rezerwacji.

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