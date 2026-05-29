Kosmiczna opłata za psa w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Cena zwala z nóg

Anastazja Lisowska
2026-05-29 8:08

Urlop z czworonogiem to coraz powszechniejszy wybór, jednak w wielu miejscach wiąże się to ze znacznymi kosztami. Hotel Gołębiewski w Pobierowie ustalił stawki za pobyt psa na poziomie, który może zszokować. Za jedną dobę dla pupila trzeba tam zapłacić więcej niż za obiad w dobrej restauracji dla całej rodziny.

Hotel Gołębiewski - zdjęcia wnętrz i budynku

Autor: Hotel Gołębiewski w Pobierowie/ Materiały prasowe Nowoczesny Hotel Gołębiewski w Pobierowie, biała elewacja, liczne balkony. Obiekt usytuowany na zielonym wzgórzu, z widokiem na morze i basen.

Gigantyczny Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Kompleks Gołębiewski w Pobierowie to jedna z największych i budzących najwięcej emocji inwestycji nad Bałtykiem. Ten ogromny obiekt, znajdujący się zaledwie 150 metrów od plaży, docelowo ma dysponować ponad 1200 pokojami, gotowymi przyjąć ponad 3 tysiące wczasowiczów.

Wewnątrz zaplanowano imponujący aquapark, strefę SPA, liczne sale konferencyjne, restauracje oraz szerokie zaplecze rekreacyjne. Ogromna bryła przypominająca statek sprawia, że obiekt od dłuższego czasu przyciąga uwagę turystów. Otwarcie dla pierwszych gości zbliża się wielkimi krokami. Wiele osób planuje przyjechać tu ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Trzeba się jednak przygotować na to, że pobyt zwierzaka wiąże się z wysoką dopłatą.

Ile kosztuje pies w hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Wraz z rosnącą popularnością podróży ze zwierzętami, hotele coraz częściej otwierają się na gości z psami, jednak rzadko jest to usługa tania. W nowym hotelu Gołębiewski w Pobierowie opłaty za pupila mogą przyprawić o zawrót głowy. Zgodnie z cennikiem opublikowanym przez resort, koszty kształtują się następująco:

  • 150 zł za dobę za psa ważącego do 10 kg,
  • 250 zł za dobę za psa powyżej 10 kg.

Kilkudniowy wyjazd z dużym psem może więc powiększyć rachunek za wakacje nawet o kilkaset złotych.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Droższe wakacje z psem w Polsce

Rosnące koszty zakwaterowania, dojazdów i usług sprawiają, że urlop z psem wymaga coraz grubszego portfela. Cennik hotelu Gołębiewski udowadnia, że przed ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji należy wnikliwie zapoznać się z regulaminem i sprawdzić wszelkie dodatkowe opłaty w danym obiekcie.

Nowy moloch w Kołobrzegu konkurencją dla Gołębiewskiego?

Obecnie sporo mówi się nie tylko o obiekcie w Pobierowie, ale też o potężnym hotelu powstającym w Kołobrzegu. Nowy resort budzi duże zainteresowanie i przez wielu określany jest mianem kopii giganta z Pobierowa - Drugi Gołębiewski powstaje tuż przy plaży. Kołobrzeg zyska luksusowy moloch.

Hotel Mearl Kołobrzeg

Hotel Mearl w Kołobrzegu
