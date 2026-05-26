Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmienia plany. Otwarcie nadmorskiego giganta nastąpi szybciej

Kiedy otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie? Plany uległy zmianie

Imponujący hotel Gołębiewski Pobierowo usytuowany bezpośrednio przy bałtyckiej plaży miał oficjalnie zainaugurować swoją działalność 26 czerwca 2026 roku. Okazuje się jednak, że gigantyczne zainteresowanie ze strony turystów skłoniło zarządców do modyfikacji harmonogramu. Władze luksusowej wizytówki zachodniopomorskiego wybrzeża zamierzają udostępnić pokoje dla odwiedzających zdecydowanie szybciej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wczasowiczów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

18

Nowy termin otwarcia obiektu Gołębiewski Pobierowo. Komunikat w sieci

Władze kurortu opublikowały 25 maja 2026 roku oświadczenie w mediach społecznościowych. Z wpisu udostępnionego na Facebooku jasno wynika, że trwają intensywne działania mające na celu jak najszybsze wpuszczenie pierwszych gości na teren kompleksu. Chociaż w sieci nie padł żaden konkretny dzień rozpoczęcia pobytów, wiele wskazuje na to, że inauguracja przypadnie na początek lub połowę czerwca.

Ogromne zainteresowanie Gołębiewski Pobierowo pokazało nam, jak wielu gości czeka na możliwość wypoczynku nad Bałtykiem już tego lata. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz finalizując kolejne etapy przygotowań obiektu, dokładamy wszelkich starań, aby udostępnić wybrane terminy pobytów wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy. Przygotowujemy Gołębiewski Pobierowo do przyjęcia pierwszych gości z myślą o komforcie rodzinnego wypoczynku, przestrzeni i doświadczeniu, z którego słyną Hotele Gołębiewski - czytamy w komunikacie na Facebooku.

Wysokie ceny w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Koszty noclegu szokują

Nadmorski kolos przypomina swoimi rozmiarami samowystarczalne miasteczko, które gwarantuje przyjezdnym niezwykle rozbudowaną infrastrukturę. Na terenie ociekającego luksusem resortu turyści skorzystają między innymi z kręgielni, sali kinowej oraz profesjonalnie zorganizowanych animacji plażowych. Zaproponowane przez kierownictwo stawki za nocleg odzwierciedlają najwyższy standard i szeroki wachlarz dostępnych atrakcji, przez co kwoty znacząco odbiegają od rynkowej średniej. Poszukiwacze prestiżowego wypoczynku muszą zatem przygotować się na uszczuplenie swoich portfeli. Ile konkretnie trzeba zapłacić za noc w Gołębiewskim w Pobierowie? O tym pisaliśmy tutaj: Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje można składać online