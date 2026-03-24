Gigantyczna inwestycja Action w Polsce. Skorzystają na niej Polacy i Niemcy

Nowe centrum dystrybucyjne Action w województwie zachodniopomorskim

Jedna z najdynamiczniej rozwijających się marek detalicznych w naszym kraju oficjalnie zainaugurowała działalność swojego najnowszego centrum logistycznego w szczecińskim Dunikowie. Jest to już czwarty tego typu magazyn holenderskiej sieci na terytorium Polski i osiemnasty na całym kontynencie europejskim. Gigantyczna hala magazynowa sieci Action liczy aż 44 tysiące metrów kwadratowych powierzchni i w docelowym modelu operacyjnym będzie zaopatrywać blisko 180 punktów sprzedażowych zlokalizowanych zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie granicy.

Uruchomienie kompleksu stanowi kolejną fazę błyskawicznej ekspansji przedsiębiorstwa, które od momentu debiutu nad Wisłą w 2017 roku zdążyło osiągnąć niezwykle imponującą skalę działalności. Obecnie marka posiada sieć składającą się z 453 dyskontów w całej Polsce, a jej struktury pracownicze obejmują łącznie ponad 6800 osób zatrudnionych na różnych szczeblach.

Setki nowych miejsc pracy

Realizacja tego gigantycznego projektu budowlanego stanowi potężny impuls rozwojowy dla całego zachodniopomorskiego rynku zatrudnienia. Władze spółki oficjalnie zadeklarowały, że w ramach długofalowej strategii operacyjnej kompleks logistyczny w Dunikowie docelowo wygeneruje miejsca pracy dla około 400 osób z najbliższej okolicy.

– DC Dunikowo oferuje nam świetną, centralną lokalizację dla obsługi rosnącej sieci sklepów w Polsce – podkreśla Jens Burgers, dyrektor łańcucha dostaw Action. – Jestem też dumny, że obiekt wyznacza standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ekologiczne rozwiązania w nowym magazynie logistycznym

Oddany do użytku budynek został zaplanowany w taki sposób, aby rygorystycznie przestrzegać najbardziej wyśrubowanych norm związanych z ochroną środowiska naturalnego. Konstrukcja została całkowicie pozbawiona jakichkolwiek instalacji opartych na gazie, a użyte materiały budowlane oraz wewnętrzne systemy technologiczne wyselekcjonowano pod kątem maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu na otaczającą przyrodę.

Zastosowane rozwiązania proekologiczne pozwoliły inwestorowi uzyskać elitarne certyfikowanie BREEAM na poziomie Outstanding, co stanowi absolutnie najwyższą możliwą notę w globalnym systemie klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Przyznany dokument stanowi bezsporne potwierdzenie faktu, że inwestycja perfekcyjnie spaja ponadprzeciętną wydajność energetyczną z pełną użytecznością operacyjną.

Dyrektor generalny Action o błyskawicznej ekspansji w Polsce

Członkowie zarządu holenderskiego giganta wyraźnie zaznaczają, że budowa nowoczesnego kompleksu logistycznego w okolicach Szczecina stanowi bezpośrednią reakcję na nieustannie rosnący popyt polskich konsumentów na asortyment oferowany w ich placówkach.

– Klienci przyjęli nas bardzo ciepło od samego początku – mówi Paweł Essel, dyrektor generalny Action w Polsce. – Rozbudowa naszego zaplecza pozwoli nam być jeszcze bliżej kupujących i szybciej reagować na ich potrzeby.

Znaczenie nowej inwestycji dla regionu

Uruchomienie nowoczesnego obiektu dystrybucyjnego to nie tylko szansa na zyskowne zatrudnienie dla okolicznych mieszkańców, ale również istotne ugruntowanie statusu aglomeracji szczecińskiej jako kluczowego węzła logistycznego na gospodarczej mapie Starego Kontynentu. Z racji swojego dogodnego usytuowania w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej, gigantyczna hala będzie płynnie zaopatrywać funkcjonujące punkty handlowe zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie.

Realizacja tego strategicznego przedsięwzięcia stanowi kolejny namacalny dowód na to, że województwo zachodniopomorskie systematycznie zyskuje na znaczeniu jako niezwykle atrakcyjna destynacja dla globalnych korporacji, które aktywnie poszukują optymalnych warunków do wdrażania swoich dalekosiężnych planów rozwojowych w tej części Europy.

Fenomen popularności sklepów Action w Polsce

Placówki handlowe pod szyldem Action od wielu sezonów notują ogromne oblężenie, co jest efektem bardzo szerokiej gamy dostępnych towarów oraz wyjątkowo konkurencyjnej polityki cenowej. Asortyment obejmuje niemalże wszystkie kategorie produktowe: od podstawowego wyposażenia wnętrz, poprzez artykuły dekoracyjne, drogeryjne, akcesoria dla dzieci czy sprzęt majsterkowicza, aż po sezonowe bestsellery, które potrafią wyprzedać się w zaledwie kilka godzin. Firma bazuje na bardzo dużej rotacji towaru i ciągłych dostawach, przez co kupujący chętnie wracają do dyskontów, traktując zakupy jako poszukiwanie unikalnych okazji.

Marka zyskała w naszym kraju status prawdziwego fenomenu w mediach społecznościowych, a nagrania dokumentujące udane zakupy w punktach sieci masowo podbijają platformy takie jak Instagram czy TikTok, notując przy tym milionowe wyświetlenia. To właśnie kombinacja przystępnych kosztów zakupu, dynamicznie ewoluującej oferty oraz potężnego szumu w sieci powoduje, że Polacy tłumnie i z wielkim zaangażowaniem wizytują te obiekty handlowe w poszukiwaniu rynkowych perełek.

